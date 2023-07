MĂRTURIE DIN INTERIOR. Ascunderea beneficiarilor în imobile clandestine era o practică și la azilele groazei. „Noaptea îi muta. Patroana știa cu o zi înainte că are control, ne spunea că le dă șpagă”

Luni seara, IPJ Ilfov și pompierii din cadrul ISU București și Ilfov au găsit 11 persoane în vârstă abandonate în Tunari, într-un imobil în construcție, după ce ar fi fost scoase dintr-un azil din Capitală vizat de controale. Mutarea beneficiarilor din cămine în timpul controalelor nu este o noutate pentru proprietarii de centre sociale care încalcă legea pentru a face profit.

Maria* lucrează într-un centru de îngrijiri la domiciliu din zona Bucur-Obor a Capitalei de 7 ani. Înainte de a ajunge aici, a lucrat la căminele deținute de Cristina Dumitra în județul Ilfov. A plecat de la ea pentru că nu era angajată cu forme legale și primea bani puțini.

Potrivit datelor din dosarul DIICOT, în luna februarie a acestui an, Cristina Dumitra a apelat din nou la Maria. A rugat-o să o ajute la centrul Casa Cora pentru că nu are personal și nu mai face față. Maria a acceptat. În schimbul serviciilor oferite ocazional, femeia a primit promisiunea de la Cristina Dumitra că o va ajuta cu dosarul de pensionare al soțului.

„Mi-a spus că are cunoștințe la Bălăceanca și rezolvă ea să îl scot la pensie pe caz de boală. Eu i-am spus că nu vreau să îl scot nebun, pentru el are alte boli de care suferă, am documente medicale în acest sens”, a declarat Maria la audieri.

Recomandări AZILELE GROAZEI. Managerul de la Obregia e singurul medic care susține că „nu am constatat” urme de violență la pacienții din Voluntari. Țîbîrnă a fost numit de Firea și a lucrat pentru Pandele

Muncea gratis pentru a rezolva cu dosarul de pensionare al soțului

A declarat că în luna februarie a mers de aproximativ 10 ori să gătească la bucătărie. Femeia susține că mâncarea care se gătea în centru era sub orice critică: „lături, nu se putea consuma”. Și asta pentru că responsabilii din centru le cereau să facă economie maximă. În plus, li se spunea că oricum pacienții nu știu ce mănâncă”.

„De fiecare dată când Cristina m-a chemat să fac mâncare, eu am adus ingrediente de acasă: delikat, ouă, bulion, carne de pasăre etc., ca să fac mâncarea bună, fără să fiu plătită. Eu speram ca în schimbul muncii pe care o prestam să îmi rezolve dosarul de pensionare al soțului, pentru că așa ne-am înțeles”, a recunoscut bucătăreasa la audieri.

Maria a povestit polițiștilor că în centru, pacienții erau bătuți de angajați. I-a adus la cunoștință Cristinei Dumitra, pe care toți o știau de „patroana”, dar aceasta nu a luat niciodată vreo măsură.

Bucătăreasa a menționat la audieri că jumătate dintre persoanele internate la centrul Casa Cora erau pacienți aduși de la Bălăceanca (toți cu probleme psihice), iar cealaltă jumătate erau persoane particulare (în general, bătrâni imobilizați la pat).

Recomandări VIDEO INTERVIU Efectul latte: cum poți de la o cafea, să ajungi la economii de 150.000 de euro. Sfaturi de economisire inteligentă de la Cristian Pascu, vicepreședinte AAF (P)

Pacienții, mutați noaptea din centru

Activitatea în cadrul centrului era una infernală, pentru că erau angajați prea puțini, raportat la numărul de beneficiari. Mulți dintre angajați erau puși să semneze contracte în care se prevedea că angajații lucrează 2 sau 4 ore pe zi, deși aceștia lucrau în ture de 24 sau 48 de ore.

„Aceste contracte erau pentru a se acoperi în cazul controalelor de la ITM. Ne spunea că atunci când avea controale de la ITM, le dădea șpagă”, a declarat Maria la audieri.

Potrivit mărturiei bucătăresei, care se regăsește în referatul de arestare preventivă, întocmit în februarie anul curent, la Casa Cora erau internați 80 de beneficiari: 30 erau particulari, iar ceilalți erau de la Bălăceanca.

„Eu le-am făcut mâncarea zilele în care am fost în cursul lunii februarie 2023 acolo. Când au venit diferite controale de la ITM, etc., a luat din pacienți. Noaptea îi muta fie la Bălăceanca, fie în casa pe care ea o închiria. M-a întrebat și pe mine dacă pot să îi țin acasă la mine pe pacienții de la centru, respectiv 30 de persoane. I-am spus că nu pot să fac așa ceva, pentru că nu am spațiu. Cred că cineva o anunța înainte de venirea controalelor și astfel putea să mute pacienții”, a declarat bucătăreasa.

Femeia a povestit că beneficiarii dormeau câte unul în pat, dar dacă se rupea patul, îi punea să doarmă jos pe saltea. În cazul controalelor, pacienții erau mutați în imobilul clandestin cu tot cu saltele/paturi.

Când se anunțau controale, pacienții erau mutați noaptea din centru. Foto: Inquam Photos / George Călin

Probele doveditoare, predate DIICOT

Bucătăreasa a relatat că situația era mușamaliată când veneau controalele și în cazul mâncării. Atunci când erau anunțați că vin controalele, hrana pacienților era adusă de o firmă de catering, ambalată individual.

„Dacă în urma controalelor erau identificate recipiente cu mâncare, Cristina spunea că angajatele și-au gătit mâncare pentru ele. De asemenea, dacă de acasă îi rămânea mâncare gătită, Cristina o aducea la centru și ne punea să o porționăm și să o servim pacienților, spunându-ne că este păcat să o arunce”, a mai relatat bucătăreasa.

Femeia a pus la dispoziția anchetatorilor conversațiile purtate pe grupul de WhatsApp de angajații centrului, în care se discuta absolut tot ce se întâmpla acolo.

La dosar sunt depuse mai multe convorbiri interceptate între Cristina Dumitra și bucătăreasă. Patroana se plângea de angajați că nu fac treabă și din această cauză în cămin era „jeg foarte mare”. Nemulțumită de angajații români, Cristina Dumitra căuta să angajeze imigranți. Aflase că la centrul lui Ștefan Godei lucrau deja mai mulți etiopieni.

Dumitra Cristina Maria: …. Libidinoasa aia de Carmen a venit ce-a venit, după aia a plecat … acum că ar vrea să vină… şi sinceră să-ţi spun nici nu le-aş mai aduce că tare mi-e frică să nu fie puse de nenorocita aia… că ele pentru două, trei, patru, cinci milioane se încântă şi ce zice? Hai să-i facem poze, hai săă… dar nu-mi place că este jeg foarte mare în cămin.. –

Bucătăreasa: Te cred!

Dumitra Cristina Maria: Deci nu-mi place, îmi trebuie măcar două trei …neinteligibil… şi să vină şi să poată să scoată la liman, deci putori ca ele n-am văzut în viaţa mea şi inclusiv cu ea. La ce p..a mea te vaiţi când tu faci lături de mâncare şi pleci?… La ce te vaiţi? Da? Deci seara nu mai mi-ai făcut! Nu te-am mai chemat seara deci totuşi, ca să nu aibă motive… oricum seara doarme în ghete. Deci fii atentă! A plecat Nicoleta, tura trecută când a fost fata de tură, a plecat că … în fine, i s-a făcut rău lui bunică-su că să se ducă şi ea, că să-l mai prindă în viaţă, că f…, că la la la. A venit acolo să stea seara. Dimineaţă Nicoleta a venit… ieri dimineaţă s-a întâmplat, mi-am adus aminte , deci vorbim de alaltăseară… ieri dimineață Nicoleta a venit târziu, Cornelia a venit târziu, nu ştiu, în jur de nouă fără ceva şi vreau să zic că doamna dac-a fost de noapte nu a binevoit să-i schimbe şi-ţi dai seama că când au venit astea la nouă fără ceva că erau căcaţi, pişaţi, vai de capul lor! Da, dacă tot ai stat seara acolo de ce eşti nenorocită şi de ce n-ai pus mâna să-i schimbi, măcar ăştia care ştii că sunt VIP-uri şi că… am şi eu câţiva care tre să avem grijă de ei. Da?

Bucătăreasa : Îhîî…

Dumitra Cristina Maria: Deci, n-a mai schimbat femeia, că i se pare că a schimbat prea mult… nu, nu ştiu, n-oi găsi şi eu dracu nişte libaneze ţongoleze, somolodraci să-i ia …

Bucătăreasa: N-ai întrebat, fă, pe fină-ta aia care lucrează la primărie la..

Dumitra Cristina Maria: Care fină? Păi ce, ea lucrează la primărie… Şi ea e în ăăă… prenatal, în îngrijire cimpanzoi, mai ştie asta…

Bucătăreasa: Dar nu ştie cum se procedează?

Dumitra Cristina Maria: Nu. Păi ce treabă are. Ea e cu altceva… cu handicapuri, cu draci, cu…. N-are… asta treabă deee. că cică are şi m… asta de Dana în Pipera nişte somaleze…

Bucătăreasa: I-auzi…

Dumitra Cristina Maria: Da.. dracu de unde le-a luat, ea a putut să ia, noi nu şi are şi asta la Godei că nu mai e decât aia la bucătărie, decât cocoşata.

Bucătăreasa: Îîîî

Dumitra Cristina Maria: În rest are numai ăăă…

Bucătăreasa: Cine ştie de unde le ia…

Dumitra Cristina Maria: O să mă uit, uite, când am timp, pe net.

*Numele martorei a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Informații de ultimă oră despre Elena Udrea. Ce a pățit la penitenciar!

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

PUBLICITATE Cel mai bun medic pediatru!. De ce spune asta o mămică despre dr. Mihalache

FANATIK.RO Locul din România unde nu locuiește nimeni. În acte există zero persoane: ”Au rămas doar patru case”

Știrileprotv.ro Șeful serviciilor de informaţii din Ucraina: Luptătorii Wagner s-au apropiat de o bază nucleară rusă în timpul revoltei

Observatornews.ro Statul ştia din 2022 de dezastrul din azilele groazei din Voluntari. Vecinii au dat în judecată Primăria: Reclamau ţipete, urlete, incidente şi miros pestilenţial

Orangesport.ro Prima reacţie a lui Vasile Dîncu după ce FCSB a primit acces pe Stadionul Steaua: "Îşi asumă!". În mandatul său a ţinut echipa lui Gigi Becali departe de Ghencea | EXCLUSIV

Unica.ro Știai că nu sunt singure la părinți? Cum arată frații și surorile vedetelor de la noi. Galerie foto