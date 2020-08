O asistenta medicala verifica temperatura unui elev care va sustine proba scrisa la Matematica, la Liceul National Ion Creanga din Bucuresti, miercuri, 24 iunie 2020. Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au emis un ordin comun in care se spune ca in unitatile de invatamant "nu este permis accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3 grade Celsius / EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO