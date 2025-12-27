Zac Howells și-a salvat atât viața lui, cât și pe a mamei sale, Nicola Crump, în timp ce se îndreptau, sâmbăta trecută, spre un târg de Crăciun, din Ebbw Vale, în sudul Țării Galilor, către aerodromul Wellesbourne din Warwickshire.

Femeia în vârstă de 37 de ani a început să se simtă rău la volan și la scurt timp a leșinat, cu piciorul pe accelerație, înainte să poată trage mașina într-un loc sigur, pe drumul A40, în apropiere de Ross-on-Wye, în Herefordshire.

„Am plecat de acasă la 5:30 dimineața și totul era în regulă. Nu mâncaserăm micul dejun pentru că plănuiam să oprim la un McDonalds pe drum. Am coborât geamul și am reușit să-mi dau jos haina. Simțeam că mi se face rău, eram leoarcă de transpirație. I-am spus lui Zac: «Mi-e rău, nu mă simt bine»”, a povestit mama copilului de 12 ani.

Ea încercat să tragă mașina pe marginea drumului are avea două benzi pe sens, dar abia a reușit să facă acest lucru înainte de a leșina.

„Nu exista o bandă de urgență propriu-zisă, doar o mică zonă de acostament – așa că mai mult de jumătate din mașină a rămas pe banda de circulație. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că a trecut un camion pe lângă noi. Apoi am leșinat, înainte să fi reușit să parchez mașina”, a spus ea.

În momentul în care Nicola a leșinat, piciorul ei a apăsat pedala de accelerație, iar mașina a început să accelereze și să traverseze benzile de circulație cu aproximativ 100 km/h.

Însă Zac a reușit să se aplece peste ea, să preia volanul și să direcționeze mașina către zona verde de separare dintre sensuri, pentru a încetini vehiculul, apoi a sunat la Urgență.

„Mi-a fost foarte frică, dar știam că trebuie să fac ceva. Când eram la telefon cu 999, am văzut că abdomenul ei se mișca, așa că am știut că respiră”, a povestit copilul.

Băiatul a reușit și să folosească butonul de pornire-oprire pentru a opri motorul, iar mașinile care treceau au putut să circule mai departe fără a fi nevoite să ocolească brusc.

Nicola a fost inconștientă timp de aproximativ opt minute și spune că următorul lucru pe care și-l amintește este că a văzut luminile albastre apropiindu-se de ea.

„Zac părea incredibil de calm. A oprit motorul pentru că mașina mea are un buton start-stop, iar când poliția a avut nevoie de sistemul de navigație, l-a repornit pentru a le indica drumul. A gândit extrem de rapid, este incredibil”, a spus mama băiatului.

Nicola a leșinat din cauza tensiunii arteriale scăzute și a fost trimisă la un cardiolog pentru investigații suplimentare, înainte de a se putea urca din nou la volan.

Ulterior, poliția din West Mercia l-a invitat pe Zac la sediul lor pentru a-i oferi un certificat de recunoaștere pentru curajul său.

„Ne-a salvat viețile la propriu și, cine știe, și viețile altora. Slavă Domnului că a reacționat atât de rapid și a fost atât de curajos, pentru că amândoi am fi putut muri. Nu te pregătește nimeni pentru așa ceva! A fost pur și simplu incredibil – gândirea lui rapidă, calmul lui, modul în care a vorbit cu poliția, felul în care m-a liniștit. Nu a intrat deloc în panică. A fost extraordinar”, a mai spus mama copilului.

