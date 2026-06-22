Adolescent de 17 ani, înecat în râul Olteț, la Voineasa

Tragedie, duminică după-amiază, în localitatea Voineasa, unde un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în râul Olteț. Potrivit evenimentdeolt.ro, tânărul venise la scăldat împreună cu mai mulți prieteni. La un moment dat, acesta a dispărut sub apă și nu a mai ieșit la suprafață, iar cei aflați cu el au alertat autoritățile prin apel la 112.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, pompieri, paramedici SMURD și scafandri.

„În această după-amiază, pompierii olteni au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că un tânăr de 17 ani s-ar fi înecat în râul Olteț, localitatea Voineasa.

La locul indicat s-au deplasat cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, din cadrul Stației Balș, dar și doi scafandri din cadrul Detașamentului de Pompieri Slatina”, au transmis reprezentanții ISU Olt.

Băiatul nu a mai putut fi salvat

După căutările desfășurate în zonă, adolescentul a fost găsit și scos din apă de către scafandri. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Din nefericire, în urma efectuării manevrelor de resuscitare, tânărul a fost declarat decedat de către cadrele medicale”, au mai precizat reprezentanții ISU Olt.

Autoritățile reamintesc populației importanța respectării măsurilor de siguranță în apropierea cursurilor de apă, în special în sezonul cald. Specialiștii recomandă evitarea zonelor neamenajate pentru înot și alegerea locurilor supravegheate, pentru reducerea riscului producerii unor tragedii similare.

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