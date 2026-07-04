Carburantul a schimbat complet bugetul de vacanță

La 4 iulie 2026, benzina standard costa în România aproximativ 8,62-8,65 lei/litru, iar motorina standard era în jur de 9,44-9,5 lei/litru. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 432 de lei pentru benzină și aproape 475 de lei pentru motorină.

Diferența față de acum 10 ani este uriașă. În 2016, benzina și motorina erau, în medie, sub 5 lei/litru. Astăzi, benzina este cu peste 70% mai scumpă, iar motorina aproape s-a dublat față de acel nivel.

Nu este doar o senzație locală. Eurostat arată că, în mai 2026, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transport personal au crescut în Uniunea Europeană cu 20,7% față de mai 2025. România a fost printre țările cu cele mai mari creșteri, cu +30,4%, alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania.

Cu alte cuvinte, exact în sezonul în care milioane de oameni își calculează vacanțele cu mașina, combustibilul a devenit una dintre cele mai importante cheltuieli ale drumului.

Cât costă, concret, un drum spre Grecia

Un exemplu simplu este București – Halkidiki, prin Bulgaria. Până în zona Nea Moudania sunt aproximativ 730 km pe sens, adică aproape 1.460 km dus-întors.

La un consum mediu de 7 l/100 km, mașina ar consuma aproximativ 102 litri pentru tot drumul. La prețurile din România, asta înseamnă aproximativ 880 de lei dacă mergi pe benzină și aproape 970 de lei dacă mergi pe motorină.

Apoi apar taxele. Vinieta de Bulgaria pentru 7 zile este în jur de 7-8 euro, adică aproximativ 40 de lei. Podul Giurgiu – Ruse mai adaugă câțiva euro, iar în Grecia apar taxe de autostradă, în funcție de traseu.

În total, doar drumul poate trece ușor de 1.000-1.100 de lei pentru o mașină obișnuită, fără să includem opriri, parcări, drumuri locale, ferry sau kilometrii făcuți la destinație.

Dacă mașina este încărcată, are cutie de plafon, aer condiționat pornit constant sau merge mult pe autostradă cu viteză mare, consumul real poate urca peste estimarea de 7 l/100 km.

Și vacanța în România se simte mai scumpă

Nu trebuie să pleci în Grecia ca să simți diferența. Un drum București – Constanța – București are aproximativ 450 km. La același consum de 7 l/100 km, carburantul ajunge la circa 270 de lei pentru benzină și aproape 300 de lei pentru motorină.

Dacă pleci spre munte, costul poate fi similar sau mai mare, mai ales când intră în calcul traficul de pe Valea Prahovei, mersul bară la bară, ocolirile și consumul crescut pe drumuri aglomerate.

Aici este schimbarea importantă: mașina rămâne practică, dar nu mai este automat ieftină. Pentru o familie de patru persoane, costul împărțit poate fi în continuare mai avantajos decât avionul. Pentru două persoane, însă, diferența se poate reduce mult, mai ales dacă apar taxe de drum, parcare sau cazare intermediară.

Ce arată exemplele din Europa

Aceeași problemă se vede și în vestul Europei. O analiză Roole Data făcută pe marile trasee de vacanță din Franța arată că drumurile de vară cu mașina s-au scumpit cu aproximativ 40% în ultimul deceniu.

Pe traseul Paris – Nisa, de exemplu, costul cu carburantul pentru o mașină diesel a crescut de la 62 de euro la 104 euro. Pentru o mașină pe benzină, costul carburantului a urcat de la 82 la 120 de euro. Și taxele de autostradă au crescut: pe aceeași rută, de la 76 la 91 de euro.

Franța este un caz interesant pentru că are multe autostrăzi cu plată, dar nu este singura țară unde drumul poate deveni scump. În Europa, taxele variază enorm de la o țară la alta. De exemplu, un traseu auto Paris – Madrid poate ajunge la aproape 87 de euro doar în taxe de drum, iar Roma – Paris poate depăși 180 de euro pentru o mașină de pasageri, potrivit estimărilor Tollsmart.

Pentru români, lecția este simplă: când pleci cu mașina în străinătate, nu ajunge să calculezi doar carburantul. Trebuie să verifici vinietele, autostrăzile cu taxă, podurile, tunelurile și parcările.

Mașina rămâne practică, dar calculul trebuie făcut realist

Vacanța cu mașina nu a devenit o idee proastă. Pentru familii, rămâne una dintre cele mai flexibile opțiuni: ai loc pentru bagaje, poți opri când vrei, te miști ușor la destinație și nu depinzi de orarul zborurilor.

Dar ideea că „mergem cu mașina, deci ieșim ieftin” nu mai este mereu valabilă. În 2026, costul real înseamnă carburant, viniete, taxe de drum, poduri, parcări, eventual ferry, plus uzura mașinii.

Înainte de plecare, merită făcut un calcul simplu: distanță, consum real, preț carburant, taxe de drum și cheltuieli locale. Pentru că diferența dintre o estimare optimistă și costul real poate fi de câteva sute de lei.