„În timp ce orașul sărbătorea, pentru noi a început un coșmar”

Cazul a fost făcut public de mama copilului, medic de profesie, care acuză lipsa unei reacții ferme din partea autorităților, deși agresorul ar fi fost identificat.

„În timp ce Clujul de «5 stele» sărbătorea, pentru noi a început cel mai negru coșmar. În noaptea de Revelion, fiul meu de 15 ani a fost atacat cu un obiect contondent de un individ cunoscut, în timp ce aștepta taxiul într-o zonă considerată «bună», a declarat pemeia pentru sursa citată.

Potrivit relatării acesteia, agresiunea a avut loc în cartierul Zorilor, pe strada Panait Istrati, în jurul orei 4:35, chiar în fața pensiunii unde adolescentul petrecuse Revelionul alături de prieteni. Băiatul îl cunoștea pe vărul agresorului și nu se aștepta la nicio confruntare.

„Băiatul meu l-a văzut venind spre el și se aștepta să-l salute, să-l felicite de Anul Nou, nu să-l lovească. Primul pumn l-a luat complet prin surprindere, apoi a venit și al doilea, direct în față”, a declarat mama pentru Știri de Cluj. Femeia spune că nu a existat nicio altercație anterioară și că fiul ei nu a provocat în niciun fel atacul.

Răni grave și operații complicate, în timp ce „agresorul e bine-mersi acasă”

În urma agresiunii, adolescentul a suferit leziuni severe. Diagnosticul medical indică fracturi ale sinusului maxilar stâng și ale orbitei stângi, precum și alte traumatisme faciale. Medicii au confirmat că este nevoie de două intervenții chirurgicale, una fiind programată în zilele următoare.

„Rezultatul? Fracturi multiple de craniu, un chip desfigurat și o intervenție chirurgicală complexă care urmează”, a spus mama băiatului.

Femeia, care este medic, spune că este internată alături de fiul ei și este șocată nu doar de violența atacului, ci și de ceea ce consideră a fi pasivitatea autorităților.

„Sunt medic și mamă. Sunt în spital lângă fiul meu, dar ce mă șochează la fel de tare ca agresiunea este tăcerea autorităților. Deși agresorul este identificat, acesta se află bine-mersi acasă cu familia lui, în timp ce copilul meu așteaptă cel puțin două operații”, a mai spus ea pentru Știri de Cluj.

Ea ridică semne de întrebare legate de siguranța publică într-un oraș care se promovează ca fiind unul dintre cele mai sigure din România: „Cum este posibil ca într-un oraș care se laudă cu siguranța cetățeanului, o tentativă de vătămare atât de gravă asupra unui minor să fie tratată cu o asemenea pasivitate?”

Poliția spune că urmează procedurile legale

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a confirmat că a fost sesizat în data de 1 ianuarie, în jurul orei 4:40, cu privire la agresarea unui minor de 15 ani.

„În urma cercetărilor preliminare polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, persoana vătămată prezentând multiple leziuni în zona feței, motiv pentru care a fost transportată la o unitate medicală”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Polițiștii au precizat că efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, urmând să fie stabilite toate circumstanțele și să fie dispuse măsurile legale.

Adolescentul este în continuare internat, iar ancheta este în desfășurare. Potrivit poliției, audierea victimei se va face conform procedurilor legale, având în vedere starea sa medicală.

