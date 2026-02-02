Recent, Oana Roman a publicat o imagine, în dreptul căreia a atașat un mesaj în care a vorbit deschis despre persoanele care au făcut parte din viața ei și de care a reușit să se separe cu greu.

„Una dintre cele mai bune, dar și mai grea decizie pe care am luat-o în viața asta a fost când am reușit să renunț la oamenii nocivi. A durat și a fost dificil, pentru că reușiseră să mă facă să cred că nu pot trăi fără ei. Renunțarea a fost eliberare, a fost momentul în care am simțit că mi-am luat o greutate mare de pe umeri și am înțeles cât de bună a devenit viața fără ei. Renunțarea la oamenii nocivi, toxici, a fost cea mai bună și eliberatoare decizie”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Zilele trecute, Oana Roman a reacționat dur pe rețelele de socializare, criticând mamele care se plâng constant de cât de greu le este să crească un singur copil. Vedeta a transmis un mesaj direct despre noile „trenduri” în parenting și a vorbit, totodată, despre propria experiență ca mamă.

„Nu mai pot cu mamele acestea care au un singur copil și care se vaită de dimineață până seara ani de zile la rând cât de greu e, că nu vrea să doarmă, că nu vrea să se trezească, că nu vrea să meargă la grădiniță, că vrea să meargă la grădiniță, că ce greu e în vacanță, ce complicat e să schimbe copilul.

Sunt alte femei care au cinci, șase copii, au și job cu program de la 8.00 la 17.00 sau de la 9.00 la 17.00 și nu se mai plâng și au și multe alte lucruri de făcut. Voi aveți un copil, nu aveți job 24/24, nici măcar nu trebuie să mergeți la birou, dar va plângeți, frate, încontinuu cât de greu e, ce complicat e”, a transmis ea, într-o postare care a atras imediat zeci de comentarii.