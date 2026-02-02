Ce este ferma cu sere Sinuiju din Coreea de Nord

Megaferma Sinuiju a fost construită pe un teren care a suferit daune catastrofale în urma inundațiilor masive din vara anului 2024. Kim Jong-un a promis atunci transformarea zonei dintr-un „pământ sterp” într-o „insulă de aur”.

Megaferma include sute de sere moderne, atât pe sol, cât și hidroponice, un centru de cercetare în știința legumelor și sisteme automatizate de irigații și control al temperaturii. Pe lângă sere, megaferma cuprinde și un oraș în care locuiesc oamenii angajați la fermă.

Megaferma construită de regimul lui Kim Jong-un are o suprafață de aproximativ 450 de hectare. Sursa foto: AFP via KCNA VIA KNS.

Megaferma lui Kim Jong-un a fost construită în 500 de zile

După inundațiile devastatoare din vara anului 2024, Kim Jong-un a promis că zona va fi transformată într-o „insulă de aur” și a mobilizat zeci de mii de soldați.

Deși regimul de la Phenian nu a publicat o cifră oficială exactă a numărului total de muncitori, se estimează că la construcția Sinuiju Combined Greenhouse Farm au lucrat zeci de mii de oameni simultan.

Proiectul a fost realizat printr-o mobilizare masivă de forțe, specifică marilor șantiere nord-coreene:

Unități militare: Grosul forței de muncă a fost asigurat de soldați-constructori din cadrul Armatei Populare Coreene. Aceștia sunt folosiți pentru proiectele de infrastructură critică datorită disciplinei și capacității de a lucra în regim de urgență; Brigăzile de șoc ale tineretului: Mii de tineri voluntari (sau mobilizați prin organizațiile de tineret) au fost trimiși pe Insula Wihwa pentru a ajuta la ridicarea locuințelor și a serelor; Specialiști și cercetători: Un număr semnificativ de ingineri agronomi și experți în construcții industriale au fost detașați pentru a supraveghea instalarea sistemelor hidroponice și de automatizare.

Efortul a fost unul colosal, având în vedere că întregul complex (450 de hectare, sute de sere și blocuri de locuințe) a fost ridicat în aproximativ 500 de zile, lucrându-se în schimburi continue, adesea zi și noapte, pentru a respecta termenul de inaugurare de la 1 februarie 2026.

Kim Jong-un a inaugurat mega-ferma în fața a zeci de mii de soldați care au lucrat zi și noapte, timp de 500 de zile. Sursa foto: AFP via KCNA VIA KNS.

Soldații nord-coreeni au lucrat nonstop timp de 500 de zile

Inaugurarea de pe 1 februarie 2026 a fost planificată strategic pentru a marca succesul politicilor regionale înainte de cel de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord.

Astfel, Kim Jong-un a aliniat în gradene zeci de mii de soldați care au lucrat non-stop timp de 500 de zile la mega-ferma Sinjuin.

Oamenii au aplaudat în timp ce liderul suprem a defilat prin fața lor până la scena de pe care a ținut un discurs.

