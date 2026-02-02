A fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul de 10 euro

Cazul a avut loc în provincia Belluno. Băiatul se întorcea de la școală și călătorea din localitatea San Vito di Cadore spre Vodo di Cadore. Copilul avea asupra lui mai multe bilete vechi, dintr-un carnet de călătorie, fiecare în valoare de 2,50 euro.

Între timp însă, pe acea rută fuseseră introduse reguli speciale de transport în contextul sezonului olimpic Milano–Cortina 2026. Pentru a urca în autobuz este acum necesar un bilet unic, de 10 euro, care nu poate fi plătit în numerar. Pentru că băiatul nu avea suma necesară și nici card bancar, șoferul i-a cerut să coboare.

Rămas singur, copilul a pornit pe jos spre casă. Afară erau –3 grade, ningea, iar drumul a durat aproape o oră. Când a ajuns, era epuizat și aproape în stare de hipotermie, spun membrii familiei. Mama și bunica copilului au depus plângere penală pentru abandon de minor, iar cazul a ajuns în atenția procurorilor din Belluno.

Șoferul este fost camionagiu: „Mi-e rușine. Am greșit”

Șoferul autobuzului, în vârstă de 61 de ani, a vorbit public la câteva zile după incident. El a explicat că a fost șofer de TIR până acum doi ani, iar experiența în transportul de persoane este una relativ recentă, notează publicația Il Resto del Carlino.

„Mi-e rușine. Mi se rupe inima când mă gândesc la ce s-a întâmplat. La rece, îmi dau seama că am făcut o mare greșeală”, a spus el într-un interviu acordat presei locale.

Bărbatul a mai povestit că în acea zi era extrem de stresat, din cauza ninsorii, traficului și a unor conflicte cu pasagerii. „Aș fi plătit eu biletul copilului, numai să știu că nu merge singur prin zăpadă”, a recunoscut el.

Compania de transport Dolomiti Bus l-a suspendat preventiv și a deschis o anchetă internă. Parchetul din Belluno analizează cazul, iar familia copilului spune că va merge mai departe pentru a obține dreptate.

„Nu voi face niciun pas înapoi. Copilului meu i se putea întâmpla orice”, a declarat mama băiatului.

