I-a furat banii fără să-l atingă

„Nimeni nu m-a atins. Nimeni nu s-a frecat de mine. Nu am simțit nimic”, povestește Giuseppe P., contabil din San Giorgio a Cremano. Descoperirea a venit abia după ce telefonul său l-a alertat cu o notificare: „Plată efectuată: 50 de euro, prin POS.”

Incidentul s-a petrecut pe Via Toledo, o zonă centrală, dar astfel de furturi sunt raportate și în alte locații turistice.

Metoda este simplă, dar eficientă și binecunoscută de ceva timp în toată lumea.

Hoții se amestecă în mulțime, înarmați cu un smartphone și un terminal POS conectat prin Bluetooth. Este suficient să se apropie la câțiva centimetri de cardurile contactless din buzunarele victimelor. Fără PIN sau confirmare, tranzacția este procesată.

„Sunt cincizeci de euro, nu merită să raportez. Cât de furios sunt.”, spune Giuseppe, reflectând iritarea și neputința multor victime.

Poliția a identificat mai multe zone de risc din Napoli, precum Corso Umberto I, Piazza Trieste e Trento, Via Scarlatti și Via Chiaia.

„Fenomenul este probabil mult mai răspândit decât cazurile raportate”, avertizează anchetatorii.

Deși suma maximă de 50 de euro poate părea neînsemnată, multiplicată de-a lungul unei zile, câștigurile pot ajunge la mii de euro: „O singură călătorie poate aduce până la două mii de euro”.

Uși deschise pentru infractori

Hoții 2.0 exploatează vulnerabilitățile tehnologiei contactless. Cipurile wireless din carduri sau smartphone-uri permit plăți rapide, dar deschid și uși pentru infractori.

„Sistemele de plată prin telefoane sunt mai sigure, deoarece necesită confirmare prin cod, amprentă sau recunoaștere facială. Pentru carduri, recomandăm portofele cu protecție RFID”, sfătuiesc oficialii poliției.

„Dar dacă trebuie să ții cardurile în buzunar, ar fi mai bine să folosești un portofel cu protecție, care să le izoleze.”, spun polițiștii.

Investigațiile se concentrează pe urmărirea fluxului banilor. Terminalele POS folosite sunt legate de cartele SIM anonime și carduri preplătite înregistrate pe numele unor cetățeni străini.

Zonele Mercato și Vasto din Napoli sunt în vizorul poliției, iar implicarea crimei organizate nu este exclusă. Astfel de furturi au fost raportate și pe coasta Sorrento, în baruri și pe faleze aglomerate.

O femeie peruană, de 36 de ani, a fost arestată după ce a fost prinsă cu un terminal POS piratat în geantă. Avea antecedente pentru furturi similare de la turiștii din Napoli. Incidentul subliniază cât de ușor pot fi adaptate aceste metode la diverse situații, transformând marile orașe turistice în ținte ideale.

Furturile de acest tip sunt discrete, fără violență, dar lasă victimele cu un gust amar.

„Cincizeci de euro. Și sentimentul neplăcut că ai fost jefuit fără să-ți dai seama”.

Tehnologia modernă a schimbat modul în care operează hoții din toată lumea, iar autoritățile avertizează utilizatorii să ia măsuri de precauție pentru a-și proteja banii.