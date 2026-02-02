Ger în toată țara până miercuri dimineață

Până miercuri dimineață este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită, valabilă în majoritatea zonelor țării.

Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului. Astfel, în aceste regiuni, temperaturile minime se vor situa, în general, între -20 și -7 grade, iar cele maxime, între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Pe parcursul zilei de luni va ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri, în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze, în general, de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Vremea va fi deosebit de rece și la Bucureşti în primele două zile ale acestei săptămâni, iar temperatura maximă nu va depăşi minus 4 grade Celsius pe parcursul zilei de luni. Potrivit reprezentanților ANM, în Bucureşti, grosimea stratului de zăpadă este între 12 şi 15 centimetri.

Florinela Georgescu: Încălzire spre finalul săptămânii

Directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie a declarat la televiziunea Digi24 că o încălzire a vremii începe de marți pentru partea de vest, iar pentru restul ţării de joi, Florinela Georgescu atenţionând asupra acestui „proces de încălzire”, care va avea ca efect precipitaţii lichide, combinate cu topirea destul de rapidă a zăpezii, dar şi a unor episoade cu polei.

„Aşteptăm ca a doua jumătate a săptămânii să aducă o încălzire în toate regiunile ţării, aşa încât vineri şi sâmbătă, cel mai probabil, valorile termice vor depăşi 0 grade chiar şi pe parcursul nopţilor, ceea ce înseamnă o încălzire pronunţată, cu maxime ziua care să treacă de 10 grade cu plus în multe regiuni ale ţării. Însă este de aşteptat ca pe un orizont mai larg să rămânem în luna februarie cu o vreme schimbătoare”, a precizat Florinela Georgescu. Potrivit directorului ANM, este „puţin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie şi ultimul din această lună.

„Puțin probabil să fie ultimul episod. Mai degrabă, probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic și chiar al precipitațiilor o dată la 3-4 zile, pentru că circulația la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influențați atât de masele de aer foarte rece dinspre nord și nord-est, dar și de activitatea ciclonică cu aer mai cald dinspre sud și vest”, a conchis Florinela Georgescu.

