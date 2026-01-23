În urma unor analize făcute la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timişoara, ar fi reieşit că băiatul de 13 ani, care a participat la uciderea prietentului său de 15 ani, ar fi consumat marijuana.

Băiatul de 13 ani nu răspunde penal pentru fapta sa, astfel că acesta este liber. El nu participă, în această perioadă, la cursurile şcolare, însă urmează cursuri online.

El le-a mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe Alin Mario Berinde pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Ceilalţi doi băieţi, ambii de 15 ani, care au participat la aceeaşi crimă, au fost arestaţi preventiv.

Amintim că, luni seara, băieţii l-au chemat pe Alin Mario Berinde acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru. Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi l-au aruncat într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima a fost plănuită cu o lună înainte.

