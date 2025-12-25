Turiștii și localnicii au făcut baie în mare de Crăciun, la Constanța

Prima zi de Crăciun este marcată, de obicei, de momente petrecute în familie, într-un cadru liniștit și călduros. Totuși, unii preferă aventura, iar pasionații de sporturi nautice au reușit să îmbine tradițiile cu lucrurile care le aduc bucuria. Potrivit Observatornews.ro, chiar și la temperaturi de 1-2 grade Celsius, amatorii de adrenalină s-au aventurat în mare pentru o baie tradițională sau pentru a face kitesurfing.

Pasionații de kitesurfing, echipați cu geci peste costumele de neopren, au înfruntat valurile reci, în ciuda codului galben de vânt.

„Este un vânt rece şi dens, este fix ce ne trebuie nouă, dar ideal ar fi fost să nu fie tocmai de Crăciun, dar ce să facem, am ieșit aici și după mergem la masa de Crăciun”, a declarat un participant, pentru sursa citată mai sus.

Un tânăr a păstrat tradiția și a făcut baie dezbrăcat în mare

Salim este cunoscut pentru tradiția pe care o respectă de mai bine de nouă ani. La fiecare Crăciun, bărbatul face baie dezbrăcat în Marea Neagră, indiferent de vremea de afară.

„Astăzi este doar vânt care accentuează frigul, dar ce să facem, ne adaptăm, pentru asta ne pregătim. Apa are în jur de 8-9 grade, e mai frig afară”, a explicat el, pentru sursa citată mai sus.

Cum va fi vremea la Constanța, în următoarele zile

Până joi seara, Constanța s-a numărat printre județele aflate sub cod galben de viscol și ninsoare. După ziua de Crăciun, vremea la Constanța va rămâne rece, dar relativ stabilă în următoarele zile. Temperatura aerului va fi în jurul valorilor normale pentru sfârșitul lui decembrie, cu maxime care urmează să se situeze între aproximativ 2 și 4 grade Celsius, iar nopțile vor rămâne sub zero grade.

Cerul va fi în mare parte noros sau parțial noros, iar vântul va continua să sufle moderat, cu intensificări din când în când, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să pară și mai scăzute decât arată termometrele.

Pe parcursul weekendului și începutul săptămânii viitoare nu sunt așteptate fluctuații mari de temperatură, iar condițiile meteo vor rămâne asemănătoare: diminețile vor fi reci, iar după-amiezile puțin mai blânde, dar tot în jurul câtorva grade peste zero.

