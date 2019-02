Rebelii talibani au pus ochii pe copilul devenit faimos, iar părinții lui Murtaza Ahmadi a fost nevoită să fugă din localitate, de teamă ca fiul lor să nu fie răpit sau ucis.

Femeia spune că băiețelul ei a avut ocazia de a-l cunoaște pe celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi, în 2016, în Qatar.

Murtaza şi mama lui locuiesc în Kabul, capitala Afganistanului, unde se ascund printre alţi refugiaţi.

VIDEO: The image of Murtaza Ahmadi sporting a plastic Messi jersey went viral in 2016 and later that year the Afghan boy met his idol in Qatar. In November he had to flee his home as it came under Taliban attack pic.twitter.com/7s3N1BJz0v

