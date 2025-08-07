Totul s-a petrecut astăzi, în jurul orei 12.30, când jandarmii din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost alertați din cauza unui șarpe considerat agresiv. Reptila a fost zărită într-o casă din satul 2 Mai.

Reptila nu a fost rănită în timpul operațiunii de capturare.

„Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară și protejată. Șarpele nu a fost rănit în timpul operațiunii și a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitația orașului”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța într-o postare publicată pe platforma socială Facebook.

Balaurul dobrogean, un membru al subfamiliei Colubrinae din familia Colubridae, este un șarpe neveninos găsit în Europa de Est. Crește până la 260 cm lungime, dar mediul este de 120 până la 160 cm. Este unul dintre cei mai mari șerpi europeni.

De asemenea, specia poartă și denumiri ca „șarpele cu patru dungi răsăritean” sau „balaurul mare”.

