Confirmarea vizitelor extraterestre ar putea declanșa prăbușirea băncilor

Potrivit unui raport publicat de The Times, McCaw susține că o astfel de veste ar putea declanșa prăbușirea băncilor, volatilitate extremă pe piețele financiare și tulburări sociale.

Oficiali americani de top alimentează speculațiile

În ultimii ani, mai mulți oficiali americani de rang înalt, precum senatorul Marco Rubio și fostul director al serviciilor de informații, James Clapper, au recunoscut posibilitatea existenței unei inteligențe non-umane.

Rubio a declarat în documentarul „The Age of Disclosure” că „am avut cazuri repetate în care ceva opera în spațiul aerian deasupra instalațiilor nucleare restricționate și nu ne aparține”. Declarațiile au stârnit un val de speculații și interes global privind fenomenul OZN.

Poză cu un OZN surprins de un distrugător american, în 2023
Un distrugător american a fost urmărit de patru OZN-uri „Tic Tac”. Foto Captură video X/Jeremy Kenyon Lockyer Corbell

Documente britanice declasificate sugerează că OZN-urile ar putea fi reale

The Sunday Times a dezvăluit în această lună documente clasificate care arată că armata britanică a încercat să obțină tehnologie „extraterestră”. Informațiile primite sugerau că OZN-urile ar putea fi reale și mai avansate decât orice vehicul cunoscut realizat de om.

Anunțul existenței vieții extraterestre ar putea provoca șocuri psihologice și sociale

McCaw avertizează că anunțul existenței vieții extraterestre ar putea provoca „șocuri ontologice” și reacții psihologice cu consecințe materiale. „Este posibil să asistăm la o volatilitate extremă a prețurilor pe piețele financiare din cauza panicii sau euforiei. Ar putea exista o prăbușire a încrederii dacă participanții la piață nu știu cum să evalueze activele folosind metodele cunoscute”, a explicat ea.

Totodată, McCaw anticipează o posibilă migrare masivă către active considerate sigure, precum aurul, metalele prețioase sau obligațiunile guvernamentale. „Pe de altă parte, noile tehnologii spațiale ar putea face ca metalele prețioase să-și piardă acest statut, iar oamenii ar putea apela la monede digitale, precum bitcoin”, a adăugat ea.

O altă preocupare majoră este riscul de instabilitate socială. „Dacă va exista un anunț oficial și vom primi dovezi clare că nimeni nu va putea contesta, în câteva ore s-ar putea declanșa o instabilitate financiară totală. Dacă băncile încep să eșueze, sistemul de plăți se va prăbuși, iar oamenii se vor revolta pentru că nu vor putea să-și alimenteze mașinile sau să-și cumpere alimente”, a declarat McCaw pentru The Times.

Scenariu SF luat în serios: „Extratereștrii ar putea provoca o criză financiară globală”, avertizează un fost analist al Băncii Angliei
Moment crucial în istoria SUA față de OZN-uri. Congresul Statelor Unite se îndreaptă către o declasificare a unui subiect tabu. Foto: Profimedia Images. Imaginea are rol ilustrativ

Guvernele și băncile trebuie să ia în serios posibilitatea contactului extraterestru

Deși McCaw recunoaște că subiectul este adesea ridiculizat, ea consideră că este timpul ca guvernele și băncile să ia în serios posibilitatea contactului extraterestru. „Guvernul SUA pare să fie în mijlocul unui proces de declasificare și dezvăluire a informațiilor despre existența unei inteligențe non-umane avansate din spatele fenomenelor aeriene neidentificate (UAP). Este nebunie să nu luăm în considerare și să planificăm”, a subliniat ea.

McCaw a devenit interesată de acest subiect după ce a citit un articol științific din 2021, publicat de NASA, intitulat „Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity”. Ea a declarat că anterior considera fenomenul OZN ca fiind doar o „fantezie hollywoodiană”.

În 2021, fostul președinte american Barack Obama a confirmat, la postul CBS, existența unor înregistrări video cu obiecte zburătoare neidentificate, precizând că „nu știm exact ce sunt și nu putem explica modul în care se mișcă”.

Ce ar face oamenii dacă extratereștrii ar ateriza pe Pământ

O echipă internațională de cercetători a analizat, printr-un sondaj realizat în 2025 pe un eșantion de 6.500 de persoane din 88 de țări, modul în care oamenii ar reacționa la un posibil contact cu o civilizație extraterestră.

Rezultatele arată că 78% dintre respondenți cred că omenirea va intra într-o zi în contact cu extratereștri și privesc această posibilitate cu entuziasm, iar 60% sunt convinși că astfel de vizite ar fi avut deja loc în trecut.

Totuși, pe măsură ce scenariile devin mai concrete — de la detectarea unui semnal radio până la o întâlnire directă cu o navă extraterestră — reacțiile se schimbă, crescând semnificativ nivelul de îngrijorare și panică la nivel global.

