Cum a pierdut banca bijuteriile pe care femeia le avea depozitate în seif

În 2017, Jeanne deținea un seif în cadrul unei agenții din Franța. În contextul unui plan amplu de închidere a 300 de filiale, banca i-a solicitat recuperarea bunurilor personale, oferindu-i un termen de zece zile pentru a face acest lucru.

Însă, contrar termenului acordat, banca a golit seiful după șase zile, sub supravegherea unui comisar, care a întocmit un inventar al conținutului. Potrivit sursei citate mai sus, în seif se aflau bijuterii de familie din aur și diamante, care au fost ulterior sigilate de bancă.

Femeia a dat banca în judecată după pierderea bunurilor

Când Jeanne a revenit pentru a-și recupera bunurile, banca a recunoscut că acestea au fost pierdute, fără a oferi explicații clare despre cum s-a întâmplat incidentul. Situația a generat o dispută juridică, complicată de faptul că nici banca, nici clienta nu au putut prezenta un contract de închiriere al seifului.

Motivul pentru care banca îi va plăti o sumă de 20 de ori mai mică

Pentru a evalua daunele, banca a apelat la un expert. Acesta a avut la dispoziție doar fotografii realizate în momentul sigilării bunurilor, însă imaginile nu corespundeau cu inventarul scris. În cele din urmă, valoarea pierderilor a fost estimată la 51.080 de euro.

Jeanne a contestat această sumă, considerând că valoarea reală a bijuteriilor era mult mai mare. Ea a cerut în instanță despăgubiri de 1 milion de euro – suma maximă garantată pentru un seif mare închiriat la bancă – sau, în lipsă, 305.000 de euro, corespunzător plafonului pentru un seif mic.

Totuși, fără dovezi clare ale valorii bunurilor, justiția a obligat banca să achite doar suma stabilită de expert. În plus, clienta a primit 1.500 de euro pentru prejudiciul moral suferit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE