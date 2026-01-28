„Dormiți liniștiți!”

Motocicliștii stau în fața caselor copiilor abuzați pentru ca aceștia să se simtă în siguranță.

„Apoi, un copil face cu mâna când adoarme, iar noi îi facem cu mâna înapoi. Gen: «Dormiți liniștiți!» Și a doua zi dimineață se trezește și vede: wow, sunt încă acolo, pentru mine. Le dă un sentiment plăcut că suntem acolo pentru ei necondiționat; mulți dintre acești copii nu cunosc acest sentiment.”, povestește unul din motocicliști.

Poreclit Riggs, membrul BACA, adaugă: „Niciodată nu știi ce consecințe ar putea avea munca noastră.”

Chiar dacă sunt „motocicliști mari și rezistenți”, emoțiile copiilor îi ating profund: „Dar când mă gândesc la prin ce au trecut copiii pe care îi ajutăm, mă emoționez.”

„Protejarea acelor copii nu este ușoară”, spune Riggs.

„Toți facem asta în mod voluntar, așa că atunci când postăm, ne luăm liber de la serviciu. Sau le cerem ajutor unor membri din străinătate. Ei stau la unul dintre noi sau la un hotel. Orice pentru a-i ajuta pe acei copii.”

Sprijin non-stop pentru copii

Copiii abuzați, tutorele sau părintele adoptiv pot contacta organizația, iar apoi li se alocă doi motocicliști disponibili 24/7.

Riggs explică: „Imediat ce sunt acceptați în organizație, acești copii primesc o vestă cu o petice la spate, ca a noastră. Noi numim asta Nivelul 1. Copiii abia ies dintr-o situație, fiind încă foarte speriați și încăpățânați.”

Pe măsură ce relația se dezvoltă, copiii încep să se simtă suficient de în siguranță pentru a se juca afară sau pentru a merge singuri la școală.

„Dar pe măsură ce ne cunosc mai bine și învață: am un grup mare de motocicliști în spatele meu care fac totul pentru mine, se deschid.”

Zile speciale și activități pentru copii

Organizația organizează periodic zile speciale pentru copii, în care aceștia pot merge la cluburi de cercetași sau la locuri de joacă.

„În acele zile, copiii vin în fugă spre noi și batem pumnul. E minunat”, spune Riggs.

BACA are filiale în Europa, Australia și America de Nord, iar voluntarii provin din domenii diverse: sănătate, construcții, IT sau șoferi profesioniști. Toți urmează un program de instruire de un an, care îi pregătește să lucreze cu copii abuzați.

Copiii decid cât timp au nevoie de sprijinul motocicliștilor.

„După un timp, copilul indică faptul că este «suficient de puternic», cum îi spunem noi.”

Oficial, organizația sprijină copiii între 3 și 18 ani, însă odată ce ești copil BACA, rămâi parte din familie pe viață.

„Chiar și atunci când sunt în străinătate și văd pe cineva călărind (motocicleta) cu vesta noastră, știu: aici pot cere ajutor. Este foarte special să-i pot ajuta în felul acesta.”

Organizația recrutează membri prin intermediul unor conexiuni, cum ar fi la expozițiile de motociclete.

Pe site-ul organizației se precizează că BACA funcționează și în România.

Anul trecut, în luna mai, „filiala din București a participat la unul dintre cele mai mari festivaluri auto din România, cu singurul scop de a promova misiunea: să le oferim copiilor puterea de a nu trăi în frică”, potrivit unei postări de pe Facebook-ul organizației.

„Suntem gata să acordăm sprijin prietenilor noștri victime ale abuzului, integrandu-i într-o organizație consacrată și unită. Lucrăm în strânsă legătură cu autoritățile locale și ale statului al căror rol este să protejeze copiii.”, spun cei de la BACA, pe site-ul oficial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE