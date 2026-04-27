Răspunsul lui Nicușor Dan pentru românii care l-au votat și acum sunt supărați pe el: „Ce pot să spun?”

Întrebat la Digi FM ce le răspunde românilor care îl percep ca „PSD-ist” sau care sunt dezamăgiți după 11 luni de mandat, Nicușor Dan a răspuns: „Ce pot să spun? Bineînțeles, tot timpul depinde din ce parte te uiți. Dacă te uiți din partea PSD-ului, sunt sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă”.

Șeful statului a recunoscut că deciziile sale pot fi interpretate diferit, deși a subliniat că e greu să-și schimbe orientarea politică.

„E greu să te schimbi după ce faci 20 de ani același lucru. Înțeleg și argumentele celelalte, te poți uita din mai multe unghiuri la aceeași situație. Eu consider că fac ceea ce trebuie în situația dată.”, a spus Nicușor Dan.

În privința premierului, Nicușor Dan nu a exprimat un sprijin direct: „Nu ar fi fost constituțional”.

De asemenea, a evitat să evalueze activitatea acestuia: „Dl Bolojan este o persoană foarte serioasă, n-am spus niciodată altceva. Pe de altă parte, în momentul acesta este o fractură politică între două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze foarte mult. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț. Altfel, bineînțeles, tot respectul pentru dl prim-ministru”.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat. Criza politică din România a început în aprilie 2026, odată cu spectacolul politic organizat de PSD la Palatul Parlamentului intitulat „Momentul Adevărului”, un referendum intern unde social-democrații au votat retragerea sprijinului pentru premierul liberal Ilie Bolojan.

Șefii partidelor din coaliție, adică PNL-USR-UDMR, plus cel al PSD, s-au întâlnit luni, 27 aprilie, cu președintele Nicușor Dan, la ora 10.00, la Palatul Cotroceni.

De altfel, PSD și AUR au anunțat că vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan.

