Argumentul autorităților din Londra a fost acela că desenul încalcă politica anti-graffiti a orașului.

Însă, deși desenul lui Banksy a fost înlăturat din metrou, autoritățile londoneze au precizat că apreciază încurajarea oamenilor să poarte măști de protecție și i-au transmis artistului că îi pot oferi ocazia să repete mesajul, „dar într-o locație corespunzătoare”, conform CNN.

Banksy postase un clip video pe pagina sa de Instagram, în care era înfățișat chiar el, îmbrăcat în hainele unui angajat al serviciului de curăţenie a metroului din Londra, desenând cu spray în metrou.

Lucrarea, intitulată ”If You Not Mask, You Don’t Get”, prezintă şobolani în ipostaze inspirate de pandemia de coronavirus, unul care strănută, altul care poartă mască și altul care are o sticlă de dezinfectant.

