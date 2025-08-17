Bărbatul era „fermecat” de noua parteneră

Deși zâmbetele acesteia erau mecanice, iar mișcarea buzelor incoerentă, bărbatul era fermecat de noua lui „parteneră”.

Petrecea ore întregi cu telefonul în mână, așteptând mesajele automate care îl numeau „frate” și îl lăudau pentru sprijinul său.

Când soția lui și-a exprimat nemulțumirea, Jiang a șocat familia: a declarat că vrea să divorțeze pentru a-și dedica viața iubitei virtuale.

Copiii adulți ai cuplului au fost nevoiți să intervină și să îi explice cum funcționează cu adevărat inteligența artificială. În cele din urmă, bărbatul și-a revenit, dar pentru o perioadă a fost complet devotat unei „persoane” inexistente.

Fenomen extins la nivel global

Fenomenul nu este însă limitat la China. În Occident, o femeie a povestit pe Reddit cum a descoperit că soțul ei nu era atras de alte femei reale, ci de aplicații de tip chatbot cu personaje anime preferate, cu care purta conversații intime.

Ea a mărturisit că s-a simțit „rănită și trădată”, iar comunitatea online a dezbătut dacă acest tip de legătură se poate considera infidelitate.

„Soțul tău are nevoie de ajutor pentru a înțelege ce caută de fapt în aceste interacțiuni”, a comentat cineva, în timp ce alt utilizator a numit experiența „o aventură emoțională”.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Tot mai multe voci susțin că asemenea chatboți pot „salva” căsnicii sau funcționează ca parteneri de rezervă atunci când relațiile din viața reală eșuează.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE