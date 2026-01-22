Ayhan, șoferul vizat, se pregătea să se întoarcă acasă, dar a observat că geamurile mașinii erau înghețate. Pentru că nu avea o racletă la îndemână, el a pornit motorul pentru a folosi sistemul de încălzire al autoturismului, așteptând aproximativ două-trei minute ca gheața să se topească, relatează portalul de știri austriac Heute.

În acest timp, un echipaj de poliție a oprit lângă el. Polițiștii i-au cerut documentele și i-au explicat că „după pornire, trebuie să circule”.

Un oficial juridic al poliției, care însoțea echipajele pentru aplicarea sancțiunilor imediate, a fost chemat să analizeze situația. Acesta a decis că șoferul a încălcat articolul 102, alineatul 4 din Legea austriacă privind vehiculele cu motor (KFG). Textul legislativ interzice în mod strict rularea motorului în staționare pentru a evita poluarea aerului. Argumentul lui Ayhan, conform căruia nu avea racletă pentru gheață, nu a fost luat în considerare.

Potrivit Heute, amenda a fost emisă pe loc, iar suma de 600 de euro s-a dovedit surprinzătoare chiar și pentru polițiștii prezenți. În mod normal, astfel de încălcări sunt sancționate cu sume între 75 și 150 de euro, potrivit ÖAMTC.

Ayhan a declarat pentru „Medya Austria” că se simte tratat incorect și consideră sancțiunea disproporționată. De asemenea, a anunțat că va face contestație împotriva amenzii.

„Vreau să verific juridic acest caz, pentru că suma este exagerată”, a spus el.

Tot în Austria, un șofer a primit o amendă de 395 de euro pentru oprirea timp de 33 de secunde într-un loc de parcare privat. Bărbatul și partenera lui se îndreptau spre un restaurant din cartierul vienez Liesing.





