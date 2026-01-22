În mașină se aflau nouă copii, cu vârste între 8 și 14 ani. Doi dintre ei erau așezați pe scaunul din față, unul în spațiul pentru picioare, iar ceilalți șase stăteau înghesuiți pe bancheta din spate. Toți se îndreptau spre școală, iar niciunul dintre ei nu purta centură de siguranță, relatează cotidianul german Bild.

„În cazul unui accident sau al unei situații de pericol, tânărul de 21 de ani ar fi expus copiii la riscul unor răni grave, chiar și la viteze reduse”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției, Ulli Fritz Gerlach, pentru Bild.

Problemele nu s-au oprit aici. Polițiștii au descoperit că tânărul, un cetățean ucrainean din Ostholstein, nu deținea permis de conducere. Cheile mașinii au fost confiscate pe loc, iar BMW-ul a fost lăsat pe marginea drumului.

Împotriva acestuia s-a deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. De asemenea, pentru transportul nesigur al copiilor, acesta riscă un proces pentru contravenție, alături de o amendă de 70 de euro și un punct de penalizare.

Copiii au fost nevoiți să își continue drumul către școală pe jos, iar părinții lor au fost imediat informați despre incident.

Tot în Germania, un tânăr de 19 ani a fost prins cu un permis de conducere românesc fals. Incidentul a avut loc în timpul unui control rutier desfășurat de polițiști în apropiere de localitatea Renkenberge, la granița cu Olanda.



