Bărbat ascuns printre scutece în TIR, la granița Ucrainei cu România

Un bărbat a fost descoperit ascuns printre baxuri de scutece pentru copii într-un camion care venea din Turcia și se îndrepta spre Ucraina.

Incidentul a avut loc la punctul de trecere Porubne-Siret, pe granița ucraineano-română, iar autoritățile suspectează că este vorba despre un cetățean sirian care încerca să treacă ilegal frontiera.

Descoperirea a fost făcută de vameșii ucraineni în timpul unei verificări de rutină. Camionul, înmatriculat în Turcia, transporta oficial produse de igienă, însă imaginile surprinse de sistemul de scanare au arătat o anomalie ciudată în compartimentul de marfă – conturul clar al unei siluete umane, au transmis reprezentanții Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, citați de agenția UNN.

Vameșii ucraineni au chemat poliția de frontieră

Bărbatul, care ar putea fi cetățean al Siriei, se ascundea printre sutele de pachete de scutece în speranța că va reuși să ajungă în Ucraina fără a fi depistat.

În urma descoperirii, vameșii au anunțat imediat poliția de frontieră, iar o echipă comună a deschis containerul și l-a scos pe bărbat în siguranță.

Potrivit autorităților, acesta nu avea asupra lui niciun act de identitate. Momentan, Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei a demarat procedurile pentru stabilirea identității și verificarea circumstanțelor în care bărbatul a încercat să treacă ilegal frontiera.

Recent, o femeie a fost prinsă la frontiera ucraineano-română când încerca să scoată ilegal din țară 970.000 de dolari americani. Ucraineanca de 35 de ani a ajuns în punctul internațional de trecere a frontierei Porubne, intenționând să iasă din țară spre România.

Ce riscă cetățenii care încearcă să treacă ilegal frontiera

Cetățenii care încearcă să treacă granița spre Ucraina din România în mod ilegal riscă următoarele consecințe legale:

Sunt pasibili de acuzații pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, care este o infracțiune, conform legislației române. Aceasta implică posibile sancțiuni penale, amendă și reținere, iar în unele cazuri proceduri judiciare.

Dacă sunt identificați fără documente legale, pot fi reținuți temporar de poliția de frontieră și apoi predați autorităților competente pentru returnare sau plasare în centre de azil, conform procedurilor UE și internaționale.

În unele cazuri, autoritățile au inițiat și cercetări pentru trafic de migranți, mai ales dacă sunt implicați ceilalți suspecți sau facilitatori, inclusiv șoferi sau traficanți implicați în transportul ilegal.

Trecerile ilegale prin graniță în contextul aderării României la Spațiul Schengen sunt monitorizate strict, iar Poliția de Frontieră colaborează cu parteneri europeni pentru aplicarea legii și prevenirea migrației ilegale.

