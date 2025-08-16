Accidentul a avut loc în seara de vineri, 14 august în jurul orei 20:40, pe strada Grădiniţei din comuna suceveană Stulpicani. Un tânăr de 22 de ani a sunat la 112 şi a anunţat că a fost implicat accident auto, precizând că şoferul celuilalt autovehicul pare este sub influenţa alcoolului.

Ajunși la faţa locului, poliţiştii l-au găsit pe tânărul care a sunat la 112, precum şi pe celălalt şofer, un bărbat de 35 ani, ambii din comuna Stulpicani. Verificările au arătat tânărul a ieșit cu mașina în marșarier din curtea casei și a intrat în coliziune cu autoturismul condus de celălalt individ, rezultând doar pagube materiale, fără victime.

„Au fost verificate documentele apelantului fără a fi constate nereguli şi a fost testat cu aparatul etilometru din dotarea subunităţii, rezultatul fiind negativ. În momentul solicitării documentelor bărbatului de 35 ani, acesta a declarat că nu le are asupra sa şi totodată pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost condus la sediul Poliţiei oraşului Frasin, fiind testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la unitate medicală pentru recolta mostrelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, a transmis IPJ Suceava.

În plus, poliţiştii au constatat că bărbatul de 35 ani are dreptul de a conduce anulat, iar numerele de înmatriculare aparţin altei mașini.

Potrivit noii legi, șoferii care conduc fără drept, sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor şi care provoacă accidente mortale vor fi condamnaţi la închisoare cu executare nu cu suspendare. În acest caz, nu au existat morți.



