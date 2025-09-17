Minijeep Barbie roz, pe strada principală

Bărbatul a fost oprit de poliție, pe 5 septembrie, în timp ce conducea un minijeep Barbie roz (Jeep Wrangler de tip Power Wheel Barbie Jammin’) pe 15th Avenue, o stradă principală din Prince George, provincia canadiană Columbia Britanică.

Incidentul a stârnit amuzamentul trecătorilor și a devenit viral pe internet.

Kasper Lincoln a împrumutat mașinuța de jucărie de la copilul colegului său de apartament pentru a merge să cumpere „ceai rece”.

Cu ochelari de soare, băut și fără permis

El a fost fotografiat purtând ochelari de aviator în timp ce conducea vehiculul de culoare roz aprins. Mai mulți martori au sunat la poliție, agenții l-au oprit și au descoperit că acesta nu avea permis de conducere și era sub influența alcoolului.

În provincia canadiană este interzisă conducerea pe drumurile publice a oricărui vehicul neînmatriculat, chiar dacă este o jucărie.

„Am fost un pic chiar invidioși”

Deși situația era periculoasă, incidentul a stârnit zâmbete. O poștăriță, Andrea Stirgard, a declarat, pentru CBC, că „l-am privit pur și simplu cum se bucura de viață din plin. Era atât de fericit… Am fost chiar un pic invidioși”.

„Chiar îl arestați pentru că e la volanul unui Jeep de copii?”, a întrebat Summer Caron, una dintre persoanele care l-au filmat pe bărbat în timp ce era încătușat. Ea a declarat că „a condus aproape de bordură și a mers cu 5 kilometri pe oră”.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Chiar și Lincoln a avut o atitudine pozitivă față de intervenția poliției. El a spus că ofițerul care l-a oprit „a fost foarte drăguț”.

Kyla Lee, o avocată din Vancouver specializată în infracțiuni rutiere, a explicat că „în Columbia Britanică, trebuie să ai permis de conducere dacă conduci orice vehicul motorizat pe șosea. Asta include mașinuțe Barbie, mașinuțe de jucărie, skateboard-uri electrice, orice de genul acesta. Este obligatoriu să ai permis și asigurare”.

Potrivit Mattel, mașinuța Jeep Wrangler Barbie de la Fisher-Price poate prinde până la 8 km/h și este dotată cu servofrâne. Este recomandată copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani.

În urma incidentului, Lincoln se confruntă cu o acuzație de conducere sub influența alcoolului. El a spus că intenționează să conteste amenda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE