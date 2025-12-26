Beție cu final neașteptat

Priveghiul este un moment încărcat de emoție pentru familiile care își pierd persoanele dragi. Durerea despărțirii se împletește adesea cu amintiri, povești și episoade din viața celui trecut în neființă, iar atmosfera poate oscila între tăcere, lacrimi și relatări care aduc pentru câteva clipe un zâmbet amar.

Un utilizator Reddit din Serbia a povestit experiența sa de la priveghiul bunicului, relatând cum, pe fondul discuțiilor dintre rude și vecini, a apărut și o întâmplare ieșită din comun, devenită ulterior subiect de conversație pe forum, potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier.

„Stau la priveghi și ascult povești din viața bunicului”

Utilizatorul a scris că, după decesul bunicului său, se afla la priveghi alături de un unchi și de un vecin, ascultând povești despre viața celui dispărut. Atmosfera l-a determinat să îi invite și pe alți membri ai comunității online să împărtășească întâmplări similare trăite la astfel de evenimente.

„Oameni buni, mi-a murit bunicul și stau la priveghi, lângă lumânare, cu unchiul și vecinul, ascultând povești din viața lui. Dacă cineva are chef să spună o întâmplare interesantă auzită la astfel de evenimente…”, a scris utilizatorul.

Mesajul său a primit rapid numeroase răspunsuri, de la condoleanțe până la relatări despre situații neobișnuite petrecute la înmormântări.

Rămas încuiat în capelă cu mortul, din cauza rachiului

Un alt utilizator a explicat mai întâi cum obișnuiește să observe ce spun oamenii atunci când se apropie de sicriu, remarcând expresiile tipice precum „primește condoleanțele mele”, „acum se odihnește” sau „Dumnezeu să-l odihnească”. Apoi a povestit un episod care, potrivit relatării, a dus la interzicerea alcoolului la înmormântările din satul său.

Conform acestuia, o mătușă i-ar fi povestit despre un bărbat cunoscut în comunitate pentru consumul excesiv de alcool, care participa la înmormântări mai degrabă pentru rachiu decât din respect pentru cei decedați. Potrivit relatării, bărbatul ar fi băut prea mult alcool, după care a mers la toaleta din capelă, unde a leșinat. După încheierea priveghiului, nimeni nu a verificat dacă mai era cineva în interior.

Luminile au fost stinse, ușile încuiate, iar oamenii au plecat.

A doua zi dimineață, când cei responsabili s-au întors pentru a pregăti înmormântarea, l-ar fi găsit pe bărbatul respectiv complet debusolat. După ce și-a revenit, acesta s-ar fi trezit în întuneric, în capelă, dând peste sicriu, moment în care ar fi început să țipe și să facă scandal.

Chiar dacă autorul postării admite că povestea are accente de legendă locală și că nu este sigur de veridicitatea fiecărui detaliu, el susține că, în urma acestui incident, în satul respectiv a fost interzisă servirea rachiului la priveghiuri. De atunci, în capelă se mai oferă doar cafea, apă și sucuri.

