Noile capacități ale ChatGPT-5

Lansarea GPT-5 vine într-un moment de intensă competiție între giganții tech pentru dezvoltarea de asistenți IA tot mai performanți.

Obiectivul final este crearea unei inteligențe artificiale „generale” sau „superinteligente”, cu capacități cognitive superioare celor umane.

„GPT-5 este ca și cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO-ul și cofondatorul OpenAI.

El a comparat evoluția modelelor GPT, descriind GPT-3 ca un licean care „dă uneori răspunsul bun, iar alteori spune orice”, iar GPT-4 ca un student.

Noua versiune a ChatGPT, bazată pe GPT-5, aduce îmbunătățiri semnificative. Utilizatorii vor putea personaliza tonul asistentului, alegând între concis, prietenos sau sarcastic. De asemenea, se va putea conecta la Gmail, extinzându-și astfel funcționalitatea.

Crearea de software la cerere, o nouă funcție a ChatGPT-5

„GPT-5 poate face cu adevărat lucruri impresionante pentru voi. Poate crea instant un software, la cerere (…) este o superputere incredibilă”, a afirmat Altman.

Pentru a demonstra această capacitate, inginerul Yann Dubois a cerut asistentului să creeze o aplicație online pentru învățarea limbii franceze prin jocuri. GPT-5 a generat codul necesar în câteva minute.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Îmbunătățiri în fiabilitate și siguranță a ChatGPT-5

OpenAI susține că GPT-5 este mai fiabil decât versiunile anterioare. „Halucinează” mai puțin și recunoaște când nu știe un răspuns, în loc să inventeze unul aparent convingător.

„L-am antrenat să fie sincer (…) pentru ca să nu mintă utilizatorii”, a explicat Alex Beutel, responsabil cu siguranța produselor.

În ceea ce privește siguranța, modelul a fost îmbunătățit pentru a preveni utilizările nefaste. Dacă există suspiciuni legate de posibile intenții infracționale, „modelul se va limita la informații generale, care nu pot aduce prejudicii”, conform cercetătorilor OpenAI.

Limitări și perspective de viitor ale ChatGPT-5

Deși GPT-5 reprezintă un pas important în evoluția inteligenței artificiale, Sam Altman recunoaște că mai sunt provocări de depășit: „Este fără îndoială un model inteligent, însă îi lipsește ceva important pentru a atinge nivelul unei IA generale (…) nu este un model care învață continuu din ceea ce descoperă”.

Cu aproape 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, ChatGPT rămâne liderul în domeniul asistenților IA pentru publicul larg.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE