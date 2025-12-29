Câinele a lătrat insistent și a atras atenția unei asistente medicale

David Howarth, în vârstă de 71 de ani, se afla pe plaja Sandbanks din Poole, Dorset, unde înotase singur, avându-l alături doar pe labradorul său negru, Beau, în vârstă de cinci ani. La scurt timp, bărbatul și-a pierdut conștiența și s-a prăbușit pe nisip.

Câinele a început imediat să alerge pe plajă și să latre insistent, atrăgând atenția lui Claire Dashwood, o asistentă medicală de 65 de ani, care se plimba cu partenerul ei la aproximativ 100 de metri distanță.

Vorbind pentru prima dată despre incident, la un an de la producerea lui, Howarth a spus că simte că își datorează viața lui Beau și că trăiește un sentiment permanent de recunoștință și bucurie pentru șansa primită.

Eroul Beau

Inițial, Dashwood a crezut că animalul se joacă, însă și-a dat seama rapid că ceva nu este în regulă când l-a observat pe bărbat întins pe spate.

Ea a constatat că acesta nu avea puls și nu respira, fiind rece și cu pielea vineție. Femeia a sunat imediat la serviciile de urgență, iar doi medici aflați întâmplător pe plajă au început manevrele de resuscitare până la sosirea paramedicilor.

În tot acest timp, Beau a rămas calm și afectuos, lingând-o, semn că înțelegea că îi ajută stăpânul.

Howarth a fost transportat la spital, unde și-a revenit complet, medicii implantându-i ulterior un defibrilator cardiac.

De atunci, Claire Dashwood poartă mereu cu ea o jucărie pentru câini atunci când merge la plajă, în eventualitatea unei reîntâlniri cu Beau, pe care îl consideră un adevărat erou.

Un alt caz în care un câine și-a salvat stăpâna

Povestea lui Beau nu este însă unică. Un alt câine, Maple, un golden retriever, și-a salvat stăpâna, Samantha Forrster, în vârstă de 29 de ani, în Țara Galilor.

Femeia, care suferă de diabet de tip 1, a intrat în șoc hipoglicemic în locuința sa din Ebbw Vale, în timp ce partenerul ei era la serviciu. Maple a început să latre insistent, iar vecinii, alarmați de zgomot, au sărit gardul și au intrat în casă, reușind să-i ofere zahăr și să o stabilizeze.

Forrster își amintește vag momentul în care vecinii au intervenit, iar partenerul ei crede că reacția câinelui a fost învățată în joacă, când Maple obișnuia să-l „trezească” lătrând și lingându-l.

Indiferent de explicație, gestul câinelui a fost decisiv, demonstrând încă o dată instinctul protector și devotamentul remarcabil al acestor animale.