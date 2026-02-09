Camion furat, distrus după doi kilometri

Un incident neobișnuit a avut loc sâmbătă după-amiază în Tielt, în provincia Flandra de Vest, unde un bărbat aflat sub influența drogurilor a fugit cu un cap tractor și o semiremorcă aparținând unui depozit de lemn. Cursa s-a încheiat la aproximativ doi kilometri distanță, într-un șanț.

În jurul orei 14:00, Herbrand Perneel, proprietarul firmei, a primit un telefon de la un vecin al depozitului De Deurwaerder, situat pe strada Kasteelstraat.

„Mi s-a spus că cineva a plecat cu camionul meu. Hoțul pur și simplu s-a urcat în vehicul și a condus spre Meulebeke. La plecare a lovit o poartă culisantă de 8 metri lungime și a târât-o aproximativ 50 de metri pe stradă. A fost distrus și zidul vecinului”, a povestit bărbatul, potrivit HLN.

Hoțul a fost prins și lăsat să doarmă în arest

Perneel a alertat imediat un angajat al companiei. În timp ce se deplasa spre firmă, acesta a trecut pe lângă camionul furat și a pornit în urmărire.

La circa doi kilometri depărtare, pe strada rurală Vijfstraat din Meulebeke, vehiculul, încărcat cu lemne care urmau să fie livrate luni dimineață, a ratat o curbă și a ajuns în șanț.

Polițiștii din zona Regio Tielt au reușit să îl aresteze pe bărbatul de 38 de ani, din Roeselare, găsit la volan. Potrivit autorităților, acesta era sub influența drogurilor și a fost lăsat să doarmă în arest pentru tot restul zilei. Urma să fie audiat duminică.

Pagube de 50.000 de euro

Camionul a fost grav avariat și a trebuit să fie scos din șanț cu utilaje speciale.

„Estimez că pagubele totale ajung rapid la 50.000 de euro. De la cine voi recupera acești bani? Ce se întâmplă cu drogurile? Era complet nebun”, a mai spus Herbrand Perneel.

În urma verificărilor, polițiștii au aflat că, înainte de a fura camionul, hoțul ar fi încercat să spargă mai multe case din Tielt.

