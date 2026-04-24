Fost karatist, actualmente somelier, în comă după o extracție de măsea de minte

Tată a 2 copii, Ercsey Dániel a trecut printr-o experiență dramatică după o operație dentară de rutină. A intrat în comă în urma unei extracții de măsea de minte sub anestezie generală, iar la trezire a început să vorbească fluent în limbi străine, uitând complet limba maternă!

Totul a început în mai 2021, când Dániel, fost sportiv de arte marțiale și actualmente somelier, a decis să își extragă o măsea de minte la o clinică privată din Budapesta.

Din cauza problemelor anterioare cu maxilarul, bărbatul a optat pentru anestezie generală, însă intervenția aparent simplă s-a transformat într-un coșmar.

Resuscitat de 3 ori, s-a trezit după 4 zile

„În timpul procedurii, medicii au ieșit panicați din sală să întrebe dacă sunt alergic la ceva. Apoi am aflat că, pe drumul spre spital, circulația mea s-a prăbușit și am fost resuscitat de 3 ori. Am intrat în comă și medicii nu au reușit să mă trezească timp de 4 zile”, a povestit Dániel.

Când, în cele din urmă, s-a trezit, el a descoperit că partea dreaptă a corpului său era paralizată, iar limba maghiară îi era complet străină.

În schimb, a început să vorbească fluent în engleză și franceză, limbi pe care le învățase anterior, dar pe care nu le mai folosea curent.

„A fost șocant să îmi pierd limba maternă”

„A fost șocant să îmi pierd limba maternă. Vorbeam doar engleză și franceză, iar când am început să-mi recuperez maghiara, părea că vorbesc ca un personaj dintr-un roman de-al lui Jókai Mór”, a spus el.

Dániel a petrecut 3 săptămâni în spital, în plină pandemie de COVID-19, și a fost transferat ulterior într-un centru de reabilitare pentru o lună.

6 luni de fizioterapie

Recuperarea a fost una dificilă: „Am fost dus în scaun cu rotile, dar după 6 luni de fizioterapie zilnică am reușit să alerg din nou. Acum nu mai simt durere, dar șchiopătez când sunt obosit, iar vremea îmi afectează partea dreaptă a corpului”.

În ciuda suferinței îndurate, Dániel încă nu a depus o plângere împotriva clinicii, deși timpul pentru a face acest lucru este limitat.

Cauza problemei ar fi fost o eroare a medicului anestezist, care ar fi permis pătrunderea unei bule de aer în fluxul său sangvin, provocând simptome similare unui accident vascular cerebral.

Sindromul accentului străin și afazia bilingvă

Fenomenul prin care Dániel a început să vorbească în limbi străine nu este unic. Potrivit unui studiu publicat în baza de date a National Library of Medicine din SUA, astfel de cazuri sunt explicate prin două fenomene neurologice: sindromul accentului străin (FAS) și afazia bilingvă.

Creierul uman stochează limba maternă și limbile străine în zone diferite, iar traumele severe, precum un accident vascular cerebral sau o comă, pot duce la afectarea temporară a centrelor responsabile pentru limba maternă, activând, în schimb, cunoștințele latente ale limbilor străine.

