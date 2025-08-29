„A întreţinut prin constrângere raporturi sexuale cu persoana minoră”

Ion Andreescu este din satul Andreiești, care aparține de comuna vâlceană Muereasca, o așezare fără străzi, străbătută de două drumuri: unul județean și unul comunal.

Bărbatul este acuzat că, în perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2025, a făcut sex cu minora pe care o avea în plasament:

„Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că inculpatul a întreținut, în mod repetat şi prin constrângere, raporturi sexuale normale cu persoana vătămată minoră ce se afla în plasament la soţia sa.

la soţia sa. După ce persoana vătămată a devenit majoră, inculpatul a continuat să întreţină, prin constrângere, acte sexuale cu aceasta, atât la domiciliul său cât şi la un alt imobil deţinut de acesta”, se arată într-un comunicat al procurorilor vâlceni.

Bărbatul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea pe data de 16 aprilie 2025, prin Rechizitoriul nr. 978/106/P/2025 pentru două infracțiuni:

Agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor (art. 219 Cod penal) – pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, agravată dacă victima e în îngrijirea făptuitorului, caz în care limitele de pedeapsă cresc de la 3 la 10 ani

O condamnare minimă și daune morale în bătaie de joc

Pe data de 25 iulie 2025, Judecătoria Râmnicu Vâlcea l-a condamnat pe Ion Andreescu doar pentru prima infracțiune, orientându-se spre pedeapsa minimă, a cărei executare a suspendat-o sub supraveghere, pe o perioadă de 3 ani.

Cu alte cuvinte, după ani de abuzuri sexuale, Ion Andreescu a scăpat de pușcărie, cu obligația de a presta 120 de zile de muncă în folosul comunității fie la Primăria Muereasca, fie la Primăria Bujoreni.

De asemenea, vreme de 2 ani, bărbatul nu va avea voie să comunice sub orice fel cu victima și îi este interzis să se apropie de aceasta la o distanță mai mică de 30 de metri.

„Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Râmnicu Vâlcea, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

să comunice schimbarea locului de muncă

să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, se mai arată în Hotărârea nr. 475/2025 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Pe latură civilă, instanța de fond a hotărât să-i acorde victimei daune morale de doar 2.000 de euro.

Ion Andreescu este liber după hotărârea pronunțată pe fond, instanța constatând că măsura arestului la domiciliu a încetat de drept.

„Deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu din 25.03.2025 până în prezent (25.07.2025, data prezentei hotărâri)”, se mai arată în minuta condamnării.

Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Foto: wikimedia.org

Condamnat doar pentru cea mai recentă infracțiune

Motivarea Hotărârii nr. 475/2025 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea e secretă, judecătorii invocând că în acest fel le protejează pe victimele infracțiunilor sexuale, dar în acest fel se ascund și motivele pentru care prădătorii sexuali sunt condamnați la pedepse mici.

Singurul indiciu care ar explica de ce Ion Andreescu a scăpat doar doi ani de închisoare cu suspendare se regăsește în descrierea faptelor:

„În seara de 24.03.2025 , inculpatul (Andreescu Ion – n.r.), în timp ce se afla la locuința din (comuna Muereasca – n.r.), sat Andreiești, unde conviețuia cu persoana vătămată (…), născută la data de (…), i-a propus acesteia să întrețină raporturi sexuale atunci când soția sa nu va fi acasă, în același context al discuțiilor cu tentă sexuală punând mâna pe sânul persoanei vătămate, pe coapsă și fesă.

, inculpatul (Andreescu Ion – n.r.), în timp ce se afla la locuința din (comuna Muereasca – n.r.), sat Andreiești, unde conviețuia cu persoana vătămată (…), născută la data de (…), Situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare este susţinută cu următoarele mijloace de probă: declarația persoanei vătămate (…) declarația inculpatului (…), declarația martorei (…) declarația martorului (…) declarația martorei (…) procesul-verbal întocmit cu ocazia examinării înregistrării audio transmise martorului (…) de către persoana vătămată (…) și suportul optic conținând această înregistrare, print-screen-ul mesajelor transmise între martorul (…) și persoana vătămată (…), proces-verbal de constatare din data de 24.03.2025 și înregistrarea bodycam purtată de agenții de poliție, copia raportului de evaluare psihologică nr. 44388/11.04.2025 întocmit persoanei vătămate (…)”, se arată în actele dosarului.

Martorii sunt audiați doar cu privire la faptele pe care le-au perceput în mod nemijlocit. Despre infracțiunile comise de Ion Andreescu știau cel puțin trei martori, așa cum reiese din pasajele redate mai sus. În plus, la dosar există o înregistrare audio.

Din pasajele citate rezultă că Ion Andreescu a fost condamnat pentru fapta din seara de 24 martie 2025, nu și pentru raporturile sexuale din perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2025, cu privire la care – cel mai probabil – nu au existat alte probe în afara declarațiilor victimei.

Numărul violatorilor scăpați prin prescripție rămâne un mister

Procesele care au ca obiect infracțiuni sexuale contra adulților sau minorilor sunt „ținute la secret” din rațiunea de a nu expune victimele dar, în mod paradoxal, aceeași lege îi protejează și pe infractori.

De exemplu, în perioada mai 2022 – august 2025 au fost închise 12.605 dosare ca urmare a „marii prescripții” dată de Înalta Curte și de Curtea Constituțională.

Între aceste dosare sunt și unele care au ca obiect infracțiuni sexuale, însă platformele de jurisprudență portal.just.ro și rejust.ro blochează de la căutare aceste dosare, astfel că, de exemplu, numărul cazurilor de viol sau de pedofilie închise prin prescripție e necunoscut.

Alte infracțiuni sexuale cu privire la care instanțele nu comunică nici măcar rezultatul actului de justiției și despre care nu există niciun fel de date publice:

actul sexual cu un minor (art. 198, art. 220)

contaminarea venerică (art. 353) şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309)

coruperea sexuală a minorilor (art. 221)

corupţia sexuală (art. 202 C.p.)

hărțuirea sexuală (art. 203, ind. 1, art. 223)

incestul (art. 203, art. 377)

perversiunea sexuală (art. 201)

pornografia infantilă (art. 374)

racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222)

seducţia (art. 199)

violul (art.197, art. 218)

Cu privire la aceste dosare nu există niciun fel de date publice, nici măcar numărul de cazuri sau numărul și felul hotărârilor (condamnare, achitare, încetare proces).

Foto ilustrativ: Shutterstock