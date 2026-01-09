Anchetatorii, șocați de brutalitatea crimei

Curtea de Apel Galați a admis apelul procurorilor împotriva sentinței Tribunalului Brăila, în dosarul crimei de la ANL Apollo, și a majorat pedeapsa de 12 ani de închisoare. Astfel, bărbatul care pe 11 ianuarie 2025 și-a ucis soția, în vârstă de 56 de ani, a fost condamnat la 14 ani de închisoare. Decizia instanței este definitivă, potrivit publicației De Brăila.

Anchetatorii au fost șocați de brutalitatea crimei. Martorii audiați în dosar au susținut că femeia era victima violenței domestice de foarte mulți ani. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Potrivit procurilor, bărbatul a sugrumat-o pe femeie până a lăsat-o inconștientă, iar apoi, după mai bine de o oră, s-a întors și, văzând că respiră, a sugrumat-o din nou. De asemenea, i-a astupat gura și nasul cu palma, ceea ce a dus la decesul femeii.

Curtea de Apel Galați a criticat decizia Tribunalului Brăila

Curtea de Apel Galați a criticat în termeni duri pedeapsa stabilită de Tribunalul Brăila, arătând, printre altele, că aceasta „reflectă numai aspectele favorabile inculpatului”, potrivit De Brăila.

Judecătorii de la instanța superioară au mai subliniat că pedeapsa „nu este aptă să realizeze scopurile justiției penale, impunându-se o majorare a acesteia”.

„Curtea reţine că împrejurările favorabile inculpatului (lipsa antecedenţei penale şi atitudinea din faza de judecată) au fost, cu prisosință, reflectate în pedeapsa aplicată în fond şi rămân suficient valorificate şi în pedeapsa ce urmează a fi aplicată în apel”, au mai notat judecătorii de la Curtea de Apel Galați în motivarea consultată de publicația citată.

