Un bărbat din Craiova și-a omorât soția și s-a baricadat în apartament. Incidentul a avut loc astăzi, 21 august, la ora 10.25, când polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Din primele informații, soțul criminal s-a automutilat înainte de a sări pe balcon atunci când polițiştii au intrat în apartamentul unde şi-a ucis nevasta, a notat și Gazeta de Sud. Apoi, bărbatul a decedat în sala de operație de la spital, după multiple stopuri cardiace.

„Pacientul, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM – SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate la nivel latero-cervical stâng, precordial și antebrate, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune. A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, în stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic”, a declarat purtătorul de cuvânt al SJU Craiova, Cristiana Geormăneanu.

„A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, a fost investigat rapid și dus în sala de operație a Clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de către medici, pacientul a decedat la scurt timp”, a adăugat aceasta.