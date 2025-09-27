El a povestit că un autoturism din spatele său i-a făcut semn cu farurile, iar pentru că în zonă se efectuau lucrări, a redus viteza.
În acel moment ar fi fost lovit din spate de o mașină condusă de o femeie. Pentru că cei doi șoferi nu au reușit să ajungă la o înțelegere amiabilă, au mers împreună la Poliția Rutieră.
Acolo au fost testați cu etilotestul, care a arătat că bărbatul nu consumase alcool. Totuși, agenții au observat că era agitat și au decis să-l supună și unui test antidrog. Rezultatul a ieșit pozitiv la canabis și metamfetamină.
În urma controlului efectuat asupra autoturismului său, polițiștii au găsit într-o geantă de laptop două pliculețe cu o substanță albă. Expertiza a arătat că era vorba despre 0,83 grame de 3-MMC, drog de mare risc.
Cazul a fost preluat de ofițerii antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea. Bărbatul a recunoscut că, cu două zile înainte de accident, consumase o parte din drogul numit „cristal”, achiziționat din cartierul Velența, de la o persoană necunoscută.
El a adăugat că în ziua incidentului venise în Oradea să ia mâncare de la un restaurant. În fața instanței, și-a completat declarația, precizând că în zilele anterioare consumase canabis și amfetamine.
De asemenea, a menționat că, în vara anului 2023, a fost la un psihiatru care i-a prescris Imovan, medicament pe care ulterior l-a cumpărat inclusiv fără rețetă.
Pentru faptele sale, bărbatul are două dosare penale. În primul, Parchetul Oradea l-a acuzat de conducere sub influența substanțelor psihoactive. A fost condamnat la 8 luni de închisoare, cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani. Sentința a rămas definitivă, nefiind contestată.
În al doilea dosar, DIICOT Oradea l-a trimis în judecată pentru deținere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Recent, un judecător de cameră preliminară de la Tribunalul Bihor a decis începerea procesului.
Potrivit Legii 143/2000, deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
