Dispariția bărbatului a fost raportată de familia sa

Dispariţia bărbatului a fost raportată acum patru ani de familia sa, iar anchetatorii au suspectat că acesta nu a plecat pur şi simplu, ci a fost ucis. Pe 9 aprilie 2025, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru omor, după ce noi probe au indicat că victima nu a plecat de bunăvoie, ci a fost ucisă, iar cadavrul său ascuns.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul verii anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relaţie cu un alt bărbat, în prezent în vârstă de 32 de ani. Într-una dintre nopţile lunii august 2022, bărbatul de 32 de ani s-ar fi deplasat la locuinţa victimei, unde ar fi ucis-o prin aplicarea mai multor lovituri cu un ciocan în zona capului.

Ulterior, cadavrul victimei ar fi fost transportat şi ascuns într-o zonă împădurită din proximitatea satului Streminoasa. În urma activităţilor complexe de cercetare desfăşurate de poliţişti, cadavrul victimei a fost identificat, fiind administrate probe cu privire la împrejurările în care ar fi fost săvârşită fapta”, au transmis, miercuri, oficialii Poliţiei Vâlcea.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind pus sub acuzare pentru fapta produsă în urmă cu patru ani, scrie News.ro.

El va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă.