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Cum se coc și se congelează ardeii copți pentru iarnă

Ana Maria Teodorescu
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Mâini care curăță de coajă ardei capia copți dintr-un bol alb, pe un fundat de lemn
Cum se coc și se congelează ardeii copți pentru iarnă Sursa foto:Shutterstock
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Toamna, când grădinile și piețele sunt pline de legume, mirosul de ardei copți este unul care se simte în multe bucătării. Ardeii copți sunt buni imediat, așezați într-o salată cu usturoi și puțin oțet, dar sunt la fel de delicioși și în mijlocul iernii, când legumele proaspete nu mai au gustul bun din sezon. Află, așadar, cum se fac ardeii copți pentru iarnă și cum se congelează.

Cuprins:

Cum alegem ardeii potriviți pentru copt și congelat

Pentru congelare sunt potriviți ardeii bine copți, fermi, grei pentru dimensiunea lor și cu pulpa cât mai groasă. Coaja ar trebui să fie întinsă și lucioasă, fără zone moi, mucegai, lovituri sau porțiuni fermentate. Ardeii ușor neregulați ca formă sunt la fel de buni, atât timp cât sunt sănătoși.

Înainte de coacere, ardeii se spală sub jet de apă rece și se șterg bine.

Ce ardei se pot coace

Pentru copt se folosesc, în general, ardei capia, ardei grași roșii și, uneori, mai rar, gogoșari. Dintre aceștia, ardeii capia sunt preferați datorită pulpei cărnoase, gustului dulce și aromei plăcute pe care o capătă la coacere.

Forma alungită îi face ușor de întors pe plită sau pe grătar, iar coaja se desprinde relativ simplu după ce ardeii sunt copți și lăsați câteva minute într-un vas acoperit. În plus, au puține semințe, își păstrează bine consistența și sunt potriviți atât pentru salate și garnituri, cât și pentru congelare.

Cum se coc corect ardeii

Ardeii pot fi copți pe plită, pe grătar, într-o tigaie groasă sau în cuptor. Indiferent de metodă, trebuie întorși la timp, pentru ca pielița să se rumenească pe toate părțile. Scopul este ca aceasta să facă mici bășici și să rumenească bine, iar pulpa să se înmoaie, fără să fie arsă.

După coacere, ardeii se pun într-un vas curat și se acoperă pentru câteva minute. Aburul format ajută coaja să se desprindă mai ușor. Pot fi acoperiți cu un capac sau cu o farfurie, nu este obligatoriu să fie presărați cu sare. Sarea favorizează eliminarea sucului, nu este necesară.

Ardeii se curăță cu mâinile curate sau cu ustensile curate, îndepărtând coaja, cotorul și semințele. Nu este necesar să fie spălați după coacere, deoarece apa poate lua o parte din gust și din sucul aromat. Coaja și semințele pot fi desprinse cu degetele sau cu un cuțit, iar sucul lăsat în vas poate fi strecurat și păstrat alături de pulpă.

Nu trebuie să ne îngrijoreze câteva fragmente mici de coajă, însă porțiunile arse se îndepărtează cu atenție.

Cum se congelează ardeii copți

Înainte de ambalare, ardeii copți trebuie lăsați să se răcească, dar nu foarte mult.

După ce s-au răcit, ardeii pot fi congelați întregi, în fâșii sau porționați după necesitățile și preferințele familiei. Cel mai practic este ca fiecare pungă să conțină exact cât se folosește la o masă. Astfel nu va fi nevoie să dezghețăm o cantitate mare pentru a lua doar câteva bucăți.

Se pot folosi pungi rezistente pentru congelator sau caserole care se închid bine. Din pungi se elimină cât mai mult aer, fără a zdrobi ardeii.

Ardeii pot fi congelați cu puțin din sucul lor natural. Dacă sunt destinați salatelor, acesta ajută la păstrarea aromei. Nu este necesar să se adauge apă, ulei, oțet sau sare înainte de congelare. Condimentele și sosul pot fi pregătite după dezghețare, când cantitățile se reglează mai ușor.

Fiecare ambalaj trebuie etichetat cu denumirea produsului și data congelării. Într-un congelator menținut la aproximativ -18°C, alimentele rămân sigure o perioadă foarte lungă cât timp sunt păstrate constant înghețate. Pentru gust bun, este rezonabil ca ardeii să fie consumați în sezonul rece următor, fără a-i păstra inutil de la un an la altul.

Dezghețarea și folosirea ardeilor copți

Pentru salată, ardeii se dezgheață cel mai bine lent, într-un recipient acoperit, la frigider. Sucul rezultat nu trebuie aruncat, el este aromat și poate intra în dressing, alături de oțet, usturoi, sare și puțin ulei.

Dacă urmează să fie folosiți într-un sos, într-o tocăniță sau într-o supă, pot fi adăugați uneori direct din congelator. Pentru hummus cu ardei, creme tartinabile sau sosuri pentru paste, se scurg numai dacă rețeta cere o consistență foarte densă.

Idei de servire

Cea mai cunoscută variantă rămâne salata de ardei copți cu un dressing din oțet, puțin ulei, sare și usturoi. După preferințe, oțetul poate fi înlocuit cu suc de lămâie.

Ardeii copți pot fi serviți și:

  • lângă friptură, pește la cuptor, cartofi sau mămăligă;
  • pe pâine prăjită, cu brânză proaspătă, telemea ori hummus;
  • în sandvișuri și lipii, alături de carne, ou, tofu sau legume;
  • în sosuri pentru paste, orez, carne ori legume;
  • în omlete, quiche-uri și tarte sărate;
  • în zacuscă, tocănițe și supe-cremă;
  • pasați cu nuci, usturoi și puțin ulei;
  • amestecați cu roșii, ceapă și verdeață pentru o salată.

Descoperă și Cum faci zacuscă fără nicio picătură de ulei. Rețeta pas cu pas pentru iarnă

Rețetă de salată de ardei copți

Ingrediente

  • 8 ardei capia;
  • 2 linguri de ulei;
  • 1-2 lingurițe de oțet (sau după gust)
  • 1-2 căței de usturoi;
  • sare, după gust;
  • puțin pătrunjel verde, opțional.

Mod de preparare

Spală și șterge ardeii, apoi coace-i pe plită, pe grătar sau în cuptor, întorcându-i până când coaja se rumenește pe toate părțile. Pune-i într-un vas acoperit și lasă-i 10-15 minute, pentru a se curăța mai ușor. Îndepărtează coaja, cotoarele și semințele, fără să speli ardeii.

Dacă ai ardeii deja copți, tot ce trebuie să faci este să adaugi dressingul pentru salată.

Amestecă uleiul cu oțetul, usturoiul zdrobit și sarea. Așază ardeii într-un bol, toarnă dressingul peste ei și adaugă, dacă dorești, puțin din sucul pe care aceștia și l-au lăsat. Dacă preferi, presară pătrunjel verde la final.

Despre ardeii copți și beneficiile lor

Ardeii copți sunt gustoși și pot însoți aproape orice fel de mâncare. Se potrivesc lângă fripturi, pește, cartofi sau orez, pot fi transformați în creme tartinabile, adăugați în tocănițe, supe, paste ori sandvișuri. Sunt nelipsiți din zacuscă și pot da culoare și aromă unei omlete, unei tarte sărate sau unei porții de fasole bătută. Congelarea lor este una dintre cele mai simple metode de conservare, iar gustul specific de ardei copt se păstrează foarte bine.

Ce conțin ardeii capia

Ardeiul capia este un tip de ardei dulce din specia Capsicum annuum, recunoscut după forma alungită, pulpa cărnoasă și culoarea roșie intensă, atunci când sunt bine copți. Din punct de vedere nutritiv, ardeii roșii sunt legume cu un conținut mare de apă, puține calorii și o cantitate modestă de carbohidrați. În același timp, sunt bogați în fibre, vitamina C, carotenoizi și cantități mai mici de vitamina B6, folat, vitamina E și potasiu.

Ardeiul dulce roșu crud este sursă deosebit de bogată în vitamina C și o sursă importantă de carotenoizi, inclusiv beta-caroten.

Fibrele din pulpă contribuie la funcționarea normală a tubului digestiv și ajută la instalarea senzației de sațietate. Pentru că ardeii sunt săraci în grăsimi și au o densitate calorică redusă, pot fi incluși cu ușurință într-o alimentație echilibrată.

Ce beneficii păstrează ardeii după coacere

Coacerea și congelarea modifică valoarea nutritivă a ardeilor, dar nu îi transformă într-un aliment lipsit de nutrienți.

Vitamina C este nutrientul cel mai vulnerabil. Fiind solubilă în apă și sensibilă la căldură, cantitatea ei poate scădea prin coacere și în timpul depozitării îndelungate. Totuși, ardeii roșii au un conținut ridicat, iar o coacere suficient de scurtă pentru a desprinde coaja poate lăsa în pulpă o parte din vitamina C.

Este util și faptul că ardeii se coc fără să fie scufundați în apă. La fierbere, o parte dintre vitaminele hidrosolubile poate trece în lichidul care este apoi aruncat. Coacerea pe plită, pe grătar sau în cuptor evită această pierdere.

Carotenoizii sunt, în general, mai rezistenți la căldură decât vitamina C. Coacerea poate diminua o parte din cantitatea lor, dar ardeii copți continuă să furnizeze acești pigmenți. În plus, mărunțirea și înmuierea țesutului vegetal pot face unii carotenoizi mai ușor de eliberat din structura alimentului în timpul digestiei.

Pentru că sunt liposolubili, carotenoizii se absorb mai bine atunci când masa conține și puțină grăsime. O linguriță de ulei adăugată în salata de ardei copți este, așadar, utilă nu doar pentru gust, ci și pentru absorția nutrienților.

Prin coacere se păstrează și o mare parte din minerale, deoarece acestea nu sunt distruse de căldură în același fel ca vitaminele sensibile. Fibrele rămân, la rândul lor, prezente, chiar dacă structura lor se înmoaie și ardeiul devine mai ușor de mestecat și, pentru multe persoane, chiar mai ușor de tolerat.

Coacerea are și un avantaj culinar important, ea intensifică dulceața naturală și produce aroma ușor afumată pentru care ardeii capia sunt atât de apreciați. Un aliment sănătos este cu adevărat util atunci când este și plăcut, astfel încât să poată fi inclus constant într-o alimentație variată.

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Tags: curiozități evergreen Conserve
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