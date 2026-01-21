„Oamenii legii au deschis şi un dosar penal”, a anunţat Hilde Tudora, director la Direcţia pentru Protecţia Animalelor Ilfov, pe pagina sa de Facebook.

Bărbatul a fost filmat în timp ce dădea de asfalt cu căsuţele din lemn pentru pisicile comunitare din sectorul 3. O femeie a încercat să intervină, dar individul s-a enervat și mai rău..

„Îl mai știți pe nenea din sectorul 3 care distruge căsuțe de pisici? L-am postat aici. Datorită vouă, filmarea a ajuns la un milion de oameni. Și a curs cu sesizări. Iar azi? Azi l-au reţinut. La noapte, doarme în spatele gratiilor. E dosar penal deschis. Oameni buni, vă mulţumesc! Și, mai ales, doamnelor de acolo care au avut curajul să-l filmeze și să ne trimită. Împreună schimbăm lumea asta”, a anunțat, marți seară, Hilde Tudora.

După sesizările iubitorilor de animale, indignați și revoltați de gestul iresponsabil al acestuia, bărbatul a ajuns după gratii. Imaginile cu suspectul în timp ce face prăpăd s-au viralizat pe reţelele sociale, iar în cele din urmă a fost identificat şi reţinut de poliţişti.

