Bărbatul susținea că a făcut un „experiment” pentru a vedea „cât rezistă”

„Cruzimea nu devine acceptabilă doar pentru că animalul este considerat dăunător”, a precizat o asociaţie pentru protecţia animalelor, care a prezentat public acest caz.

„În postarea publicată pe Facebook, un bărbat afirmă că animalul înota de peste două zile, că adăuga apă în recipient şi că intenţiona să continue aşa-zisul «experiment» pentru a vedea «cât mai rezistă». Acesta menţionează şi că un alt şobolan s-ar fi înecat deja în aceeaşi găleată. Dincolo de acest caz, despre care vom sesiza autorităţile competente, credem că trebuie să vorbim despre o problemă mai largă: cruzimea nu devine acceptabilă doar pentru că animalul este considerat dăunător”, au scris reprezentanţii Asociaţiei Ramses.

Deși au admis că rozătoarele „pot reprezenta un risc pentru sănătate şi pot produce pagube, iar în anumite situaţii este necesară îndepărtarea sau controlarea lor”, reprezentanții asociației au subliniat că actele de cruzime nu sunt de acceptat.

„Să ţii un animal într-o situaţie în care luptă continuu pentru supravieţuire, doar pentru a vedea cât timp mai rezistă, nu ar trebui normalizat, prezentat drept «experiment» sau transformat în divertisment pe reţelele sociale. (…) Faptul că nu ne place un animal nu înseamnă că este normal să îl chinuim. Cruzimea rămâne cruzime, indiferent de specie”, au mai precizat aceştia.

Poliția a deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor

Biroul pentru Protecţia Animalelor Cluj s-a autosesizat după apariţia imaginilor în spaţiul public. Pe 8 august, polițiștii au identificat persoana care ar fi realizat materialul video, fiind vorba despre un bărbat de 49 de ani, din comuna Floreşti. Acesta este cercetat penal acum pentru săvârşirea infracţiunii de schingiuire a animalelor

„În continuarea verificărilor, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de schingiuire a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor”, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, potrivit News.ro.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi dispunerea măsurilor legale.

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