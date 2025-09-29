Sâmbătă, 27 septembrie, un tânăr de 18 ani a furat o mașină parcată în fața casei proprietarilor săi, la Tréflez, în Finistère.

Furtul este cu adevărat neobișnuit, deoarece tânărul a reușit să ia cheia mașinii trecând printr-una dintre ferestrele întredeschise ale locuinței, deși cheia era păstrată într-un sertar.

De asemenea, câteva minute mai târziu, acesta a adus înapoi mașina la locul său.

Mașina s-a stricat după câteva sute de metri. Neputând să meargă mai departe, tânărul a preferat să o împingă înapoi. Un vecin a alertat poliția după ce și-a dat seama de „micul spectacol”.

Tânărul a fost plasat în arest preventiv și eliberat duminică.

Furtul auto reprezintă o problemă majoră în Europa, cu diferențe semnificative între țări, conform unui studiu recent realizat de compania de asigurări Zego LTD, citat de 24Auto.ro.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE