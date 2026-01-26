Potrivit poliției, suspectul a pătruns în incinta salonului printr-o fereastră situată în camera tehnică. „La adăpostul întunericului, făptașul a pătruns în incintă printr-o fereastră situată în camera tehnică. Apoi a intrat în salon, de unde a furat câteva sute de șuvițe de păr natural. De asemenea, a distrus câteva dintre șuvițe”, a declarat asistenta Marta Haberska.

După analizarea probelor și identificarea locației suspectului, poliția l-a arestat pe bărbat în cartierul Bemowo.

„Probele strânse în dosar au permis acuzația bărbatului de furt calificat, pentru care Codul Penal prevede o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare”, a explicat poliția.

La cererea procurorilor, instanța a decis ca suspectul să fie plasat în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.

