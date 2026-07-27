Bărbat găsit mort într-un camion românesc, în Belgia

Un bărbat a fost găsit fără suflare, duminică în jurul prânzului, în cabina unui TIR cu numere de înmatriculare românești. Camionul era parcat pe strada Slakweidestraat, în apropierea parcului industrial Oude Bunders și a sediului companiei Graco.

Poliția din Lanaken-Maasmechelen a fost alertată în jurul orei 12:00.

„Un bărbat a fost găsit mort în camion. Deoarece cauza decesului este neclară, a fost activată procedura aplicată în cazul deceselor suspecte pentru continuarea investigațiilor”, a declarat Anna Degraen, reprezentant al Parchetului Limburg.

Anchetă pentru stabilirea cauzei morții

Duminică, perdelele cabinei camionului erau trase, un gest obișnuit al șoferilor care își petrec perioadele de odihnă în vehicul.

În acest moment, autoritățile belgiene nu au comunicat cauza decesului și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care bărbatul și-a pierdut viața. Potrivit vrt.be, victima este un bărbat de 50 de ani din Turcia, care lucrase ca șofer de TIR ani de zile.

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