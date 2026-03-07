Incidentul a avut loc în jurul orei 08.00, iar victima, înjunghiată în zona pieptului, a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit Poliției Iași, „pe fondul unui conflict spontan, o persoană ar fi lovit cu un obiect ascuțit un bărbat, de 61 de ani, după care ar fi fugit într-o direcție necunoscută”.

Ulterior, suspecta a fost reținută în zona Gării din Iași și condusă la secția de poliție pentru audieri. În imaginile surprinse de Ziarul de Iași, adolescenta era însoțită de mama sa, recunoscută după pantaloni roșii.

Cazul este investigat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror criminalist.

„La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor”, se mai precizează în comunicatul oficial. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc atacul.