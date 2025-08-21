Acesta a plecat de acasă după ce i-a spus soției că intenționează să se sinucidă, iar după câteva ore a fost găsit mort, în cimitirul satului.

Potrivit IPJ Giurgiu, apelul la 112 a fost făcut chiar de soția victimei.

„La data de 20 august a.c., ora 14.35, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie, din localitatea Falaștoaca, comuna Comana, județul Giurgiu, cu privire la faptul că soțul său, de 62 de ani, ar fi plecat de la domiciliu, afirmând că se va sinucide”, au precizat polițiștii, conform Breaking News Giurgiu.

Polițiștii s-au mobilizat imediat pentru căutări, însă temerile s-au adeverit.

„Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 2 Comana au efectuat verificări pentru depistarea bărbatului în cauză, acesta fiind găsit decedat, la ora 17.40, în cimitirul din localitatea Falaștoaca, împușcat în zona pieptului, cu arma de vânătoare pe care o deținea legal”.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei morții.

Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

