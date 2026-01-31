Ziarul ajunge la cititori călare, în plină iarnă

În localitatea Wiedenrode, Marcus Zaton distribuie dimineața devreme ziarul Cellesche Zeitung folosindu-se de calul său, Wilko.

Pentru că livrarea are loc înainte de răsărit, animalul este dotat cu vestă reflectorizantă, reflectoare la picioare și chiar o lumină roșie montată la coadă, pentru a fi vizibil din toate direcțiile.

„Calul face parte din codul rutier și este tratat ca un mijloc de transport. De aceea, ar trebui să fie iluminat”, explică Marcus Zaton.

Și călărețul poartă, la rândul său, o vestă reflectorizantă, respectând regulile de siguranță rutieră.

Marcus Zaton livrează ziarul Cellesche Zeitung dimineața devreme, călare pe calul său Wilko, în satul Wiedenrode din districtul Celle. Foto: Profimedia

Calul Wilko, soluția sigură pe drumurile înghețate

Pe un traseu de aproximativ trei kilometri, Marcus Zaton și Wilko distribuie zilnic zeci de ziare, într-un peisaj acoperit de zăpadă și gheață, din Germania. Potrivit distribuitorului, cu ajutorul calului se descurcă mult mai bine.

„Când ninge și este gheață, mă deplasez mult mai ușor cu calul decât pe jos sau cu bicicleta”, a declarat Zaton pentru agenția de presă germană dpa.

Nu orice cal este potrivit pentru astfel de misiuni, subliniază el: „Dar dacă sunt obișnuiți, este o treabă sigură.”

Pe lângă faptul că cititorii primesc ziarul la timp, această metodă neobișnuită are și alte avantaje. Calul rămâne activ în sezonul rece, iar Zaton își poate desfășura munca „confortabil, din șa”.

Înainte de tur, Wilko primește o porție generoasă de fân. După terminarea livrărilor, răsplata este pe măsură.

„Primește sfeclă uscată, un amestec de cereale cu porumb, grâu și fulgi de ovăz, puțină morcov – și un pahar mic de bere. Ca recompensă și pentru flora intestinală”, spune Zaton zâmbind.

În timp ce mulți evită deplasările pe timp de îngheț, Marcus Zaton din Saxonia Inferioară continuă să livreze ziarele indiferent de vreme, demonstrând că, uneori, cele mai vechi mijloace de transport sunt și cele mai sigure.

