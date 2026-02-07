Sam Griffiss, în vârstă de 35 de ani, a cheltuit peste 60.000 de lire sterline pentru a transforma un vechi vas de pescuit într-o locuință unică, completată cu o cabină pe piloni și o saună pe roți cu lemne.

Fost muncitor în construcții, Sam a obținut suma necesară vânzându-și casa din Worcester în iulie 2025, strângând astfel 36.000 de lire sterline, și a cumpărat un teren în valoare de 28.000 de lire sterline. Locuința sa, botezată „Daisy May”, a fost finalizată luna trecută pe malul râului Severn, în Bewdley.

Cu toate acestea, Sam se teme că visul său va fi distrus dacă nu va obține autorizația retroactivă de construcție.

„Nu sunt prea multe nave de pirați în Midlands, care nu are ieșire la mare. Simt că ceea ce am făcut este destul de creativ și frumos, iar într-o zi sper ca acest loc să devină un centru comunitar pentru activități în aer liber”, a declarat acesta pentru The Sun.

Sam, care trăiește în mod autosustenabil, colectează apă de ploaie și folosește generatoare și panouri solare pentru energie.

„De la Covid, viața a devenit foarte scumpă și am realizat că trăiam doar pentru a plăti facturi. După ce m-am despărțit de parteneră, am folosit economiile pentru a construi această navă de pirați off-grid pe un teren pe care îl cumpărasem cu câțiva ani înainte”, a povestit Sam.

El a explicat că inițial a plănuit să construiască o cabană pentru canoe, dar cerințele autorităților locale au fost prea complicate.

„Am ales o barcă deoarece mi s-a spus că nu ar fi nevoie de autorizație de construcție. Am respectat regulile pentru obiecte mobile și clădiri agricole. Nu sunt un rebel, dar cred că ceea ce fac este un pic pirateresc – lupt împotriva sistemului”, a adăugat el.

Consiliul districtual Wyre Forest a confirmat că proprietatea face obiectul unei investigații active, adăugând: „Nu putem comenta mai mult pe acest subiect”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE