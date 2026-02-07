Sam Griffiss, în vârstă de 35 de ani, a cheltuit peste 60.000 de lire sterline pentru a transforma un vechi vas de pescuit într-o locuință unică, completată cu o cabină pe piloni și o saună pe roți cu lemne.

Fost muncitor în construcții, Sam a obținut suma necesară vânzându-și casa din Worcester în iulie 2025, strângând astfel 36.000 de lire sterline, și a cumpărat un teren în valoare de 28.000 de lire sterline. Locuința sa, botezată „Daisy May”, a fost finalizată luna trecută pe malul râului Severn, în Bewdley.

Cu toate acestea, Sam se teme că visul său va fi distrus dacă nu va obține autorizația retroactivă de construcție.

„Nu sunt prea multe nave de pirați în Midlands, care nu are ieșire la mare. Simt că ceea ce am făcut este destul de creativ și frumos, iar într-o zi sper ca acest loc să devină un centru comunitar pentru activități în aer liber”, a declarat acesta pentru The Sun.

Sam, care trăiește în mod autosustenabil, colectează apă de ploaie și folosește generatoare și panouri solare pentru energie.

„De la Covid, viața a devenit foarte scumpă și am realizat că trăiam doar pentru a plăti facturi. După ce m-am despărțit de parteneră, am folosit economiile pentru a construi această navă de pirați off-grid pe un teren pe care îl cumpărasem cu câțiva ani înainte”, a povestit Sam.

El a explicat că inițial a plănuit să construiască o cabană pentru canoe, dar cerințele autorităților locale au fost prea complicate.

„Am ales o barcă deoarece mi s-a spus că nu ar fi nevoie de autorizație de construcție. Am respectat regulile pentru obiecte mobile și clădiri agricole. Nu sunt un rebel, dar cred că ceea ce fac este un pic pirateresc – lupt împotriva sistemului”, a adăugat el.

Consiliul districtual Wyre Forest a confirmat că proprietatea face obiectul unei investigații active, adăugând: „Nu putem comenta mai mult pe acest subiect”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
Elle.ro
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Avantaje.ro
Reacția neașteptată a Andreei Raicu, după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intime cu un doctor, în benzinărie. „O prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Analiză
Știri România 16:00
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Călugărița care a dirijat traficul din centrul Romei este româncă și a jucat fotbal. Cum a ajuns de la naționala Italiei la călugărie: „Pe dinăuntru eram goală”
Știri România 15:35
Călugărița care a dirijat traficul din centrul Romei este româncă și a jucat fotbal. Cum a ajuns de la naționala Italiei la călugărie: „Pe dinăuntru eram goală”
Parteneri
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Adevarul.ro
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
Fanatik.ro
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
Elle.ro
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Stiri Mondene 17:10
Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii
Alexandru Ciucu, despre conflictul cu Alexandru Papadopol. „L-au luat nervii. Câte duble să tragă?”
Stiri Mondene 16:30
Alexandru Ciucu, despre conflictul cu Alexandru Papadopol. „L-au luat nervii. Câte duble să tragă?”
Parteneri
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
TVMania.ro
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
ObservatorNews.ro
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.ro
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax.ro
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Redactia.ro
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 10:00
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Fanatik.ro
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om