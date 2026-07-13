Bărbatul era conştient şi cooperant la sosirea paramedicilor

„Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a intervenit în comuna Lereşti, în zona Barajului Voina, pentru acordarea asistenţei medicale unei persoane de sex masculin, în vârstă de 47 de ani, care a fost muşcată de urs”, a transmis, luni, ISU Argeş.

Atunci când au sosit paramedicii, bărbatul era conştient şi cooperant. Acesta are plăgi la nivelul piciorului, în zona pulpei şi a coapsei.

La misiune au participat şi echipaje ale instituţiilor cu atribuţii în gestionarea unor astfel de situaţii, care au luat măsurile specifice din competenţă.

În urma evaluării medicale la faţa locului, pacientul a fost transportat la spitalul din municipiul Câmpulung, pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

Ce recomandă ISU

În acest context, ISU recomandă cetățenilor să evite zona și să rămână în locuințe. De asemenea, trebuie să păstreze distanța față de animal, să nu îl hrănească și să nu încerce să facă fotografii cu acesta.

Totodată, fără să fie expuși pericolului, oamenii sunt sfătuiți să protejeze animalele din gospodărie.

În iunie, doi oameni au fost atacați de urși, în Brașov și în Argeș. Bărbatul atacat pe marginea unui drum din Brașov a fost transportat de urgență la spital cu un elicopter SMURD. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert în ambele județe, pentru avertizarea locuitorilor din zonă.

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