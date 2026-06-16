O femeie a fost mușcată de urs în comuna Arefu, din județul Argeș

O turistă de cetățenie germană, în vârstă de 31 de ani, a fost mușcată de un urs marți după-amiază, în zona montană a comunei Arefu, județul Argeș, conform informațiilor transmise de Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, femeia se afla într-un camping din apropierea comunei Arefu, în zona denumită „Camping Dracula”, când a fost atacată de un urs. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16.50, fiind semnalat printr-un apel la 112.

Victima a fost mușcată la antebrațul stâng, dar era conștientă în momentul intervenției echipajului SMURD.

„Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în comuna Arefu pentru acordarea îngrijirilor medicale unei turiste de cetățenie străină, în vârstă de aproximativ 31 de ani, care, din primele informații, a fost mușcată de urs în zona antebrațului stâng”, a transmis ISU Argeș. Paramedicii i-au acordat femeii primele îngrijiri și au transportat-o la spital.

Un bărbat de 53 de ani a fost atacat de urs pe un drum din Brașov

Un bărbat de 53 de ani a fost atacat de un urs, marți, pe Drumul Județean 104A, între localitățile Mărgineni și Bucium, județul Brașov. Victima, rănită la scalp și abdomen, a fost transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD.

Potrivit unui comunicat transmis de ISU Brașov, echipajul aero-medical SMURD a fost prima resursă care a ajuns la locul incidentului.

„Victima a suferit multiple plăgi la nivelul scalpului și abdomenului. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul era conștient și i s-a acordat asistența medicală necesară”, au precizat autoritățile.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă, informează Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Cum a fost salvat bărbatul cu elicopterul SMURD

Operațiunea de salvare a implicat și intervenția unui echipaj SMURD terestru, a jandarmilor și a polițiștilor, care au asigurat zona și au pregătit evacuarea victimei.

Bărbatul a fost stabilizat la fața locului înainte de a fi transportat pe calea aerului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Autoritățile au transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă

În urma atacului, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza locuitorii și trecătorii din zonă asupra pericolului reprezentat de prezența ursului. DSU reamintește populației să evite deplasările în zonele împădurite și să respecte recomandările autorităților pentru a preveni asemenea incidente. Autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a evita alte atacuri.

De asemenea, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Argeș a precizat că a intervenit o echipă împreună cu patrula montană pentru a acorda primul ajutor victimei până la sosirea ambulanței. Ursul nu se mai afla în zonă la momentul sosirii jandarmilor.

Totodată, a fost transmis un mesaj RO-ALERT și a fost întrunită comisia de intervenție conform normelor legale.

Numărul incidentelor cu urși din județul Argeș a crescut

În ultimele săptămâni au fost raportate mai multe incidente similare în zona DN 7C – Transfăgărășan, atât turiști români, cât și străini fiind victime ale atacurilor urșilor. Autoritățile îi sfătuiesc pe turiști să fie precauți în zonele montane și vin cu recomandări pentru eventualele întâlniri cu urșii.

„În cazul în care întâlniți un urs, păstrați distanța, nu încercați să-l hrăniți sau să-l fotografiați, pentru a evita incidentele neplăcute”, au transmis reprezentanții autorităților.

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