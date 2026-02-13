Contribuții descoperite după ani

În urmă cu câteva săptămâni, bărbatul a mers la birourile Patronato Inca Cgil din Via Milano (organizație de asistență socială), în Genova, pentru a verifica dacă, având în vedere vârsta înaintată, poate beneficia de pensie socială. Operatoarele au analizat extrasul de contribuții și au observat că, printre numeroasele locuri de muncă, acesta lucrase și în domeniul maritim, având contribuții ca marinar.

După ce au solicitat și au obținut carnetul de navigație, au fost identificate perioade de contribuție considerate pierdute. Recuperarea acestora i-a permis bărbatului să atingă stagiul necesar pentru pensia de limită de vârstă, în valoare de 1.400 de euro pe lună, dar și să primească un total de aproximativ 106.000 de euro din plăți restante.

„Competența operatoarelor noastre a rezolvat o situație extrem de dificilă, în care s-a trecut de la o condiție de sărăcie la o pensie concretă și reală, rezultatul propriilor contribuții și al unor restanțe consistente”, a declarat Marco Paini, directorul Patronato Inca Cgil din Genova.

Potrivit acestuia, „oamenii adesea nu își cunosc drepturile: este o situație mult mai frecventă decât ne imaginăm și de aceea recomandăm tuturor să se adreseze patronatului, nu doar pentru aspectele de pensie. Nu există nimic mai satisfăcător pentru noi decât atunci când reușim să redăm drepturi și liniște oamenilor”.

Cum se dobândește dreptul la pensie în Italia

Dreptul la pensie în Italia se dobândește în funcție de vârstă, vechime în contribuții și tipul de pensie (de bătrânețe, anticipată, minimă etc.). Regulile sunt stabilite de sistemul previdențial italian (INPS) și se aplică tuturor lucrătorilor, inclusiv cetățenilor români rezidenți în Italia.

Pensia de bătrânețe (pensie de vârstă)

  • Se poate ieși la pensie la 67 de ani, cu minimum 20 de ani de contribuții.
  • Vârsta de pensionare crește progresiv în funcție de speranța de viață: de la 67 ani în 2026, la 67 ani și o lună din 2027, apoi 67 ani și 3 luni din 2028.

Pensia anticipată (ordinară)

  • Până în 2025, pensia anticipată se putea obține cu 42 de ani și 10 luni de contribuții pentru bărbați și 41 de ani și 10 luni pentru femei.
  • Din 2026, Italia elimină treptat schemele de pensionare anticipată (Cota 103, Opzione Donna etc.), iar condițiile devin mai stricte, cu vârsta și vechimea crescând progresiv.

Pentru persoanele care nu au suficienți ani de contribuții pentru pensia obișnuită, există pensia minimă („assegno sociale”), accesibilă la 67 de ani, cu rezidență stabilă în Italia de cel puțin 10 ani și venituri sub pragul stabilit. Suma este indexată anual la inflație și în 2026 este în jur de 538-620 de euro/lună, în funcție de tipul de pensie și venituri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu puternic în București: o femeie a murit și un bărbat a fost rănit, după ce patru mașini au luat foc în sectorul 6
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
Știri România 15:11
Care este diferenţa între cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă
De ce să-ți scoți alunițele iarna. Dr. Raluca Radu, medic dermatolog, explică riscurile și semnele de alarmă
Știri România 13:52
De ce să-ți scoți alunițele iarna. Dr. Raluca Radu, medic dermatolog, explică riscurile și semnele de alarmă
Parteneri
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Adevarul.ro
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Fanatik.ro
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Elle.ro
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Imagini cu Kylie Jenner în lenjerie intimă. A pozat pentru brandul surorii ei, Kim Kardashian
Stiri Mondene 15:11
Imagini cu Kylie Jenner în lenjerie intimă. A pozat pentru brandul surorii ei, Kim Kardashian
Cadou spectaculos de Valentine’s Day pentru Gabriela Prisăcariu. Cum și-a surprins Dani Oțil soția
Stiri Mondene 14:10
Cadou spectaculos de Valentine’s Day pentru Gabriela Prisăcariu. Cum și-a surprins Dani Oțil soția
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
ObservatorNews.ro
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Parteneri
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
GSP.ro
Sud-coreeanca Gaon Choi intră în istorie: la 17 ani, cea mai tânără campioană olimpică la disciplina sa + o poveste emoționantă despre prietenie
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Întoarcerea regelui petrolului african după 17 ani de la căderea lui Gaddafi a sfârșit printr-un mare eșec
Mediafax.ro
Întoarcerea regelui petrolului african după 17 ani de la căderea lui Gaddafi a sfârșit printr-un mare eșec
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Politică 11:20
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Fanatik.ro
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată