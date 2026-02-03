Betonieră de 150.000 de euro, furată de la o firmă din Austria

Procesul a început luni, la Tribunalul Regional din Salzburg, Austria, unde inculpatul ucrainean s-a arătat puțin credibil încă de la primele audieri, scrie Krone. Întrebat despre eventuale condamnări anterioare, bărbatul a negat existența acestora, deși în Ucraina fusese condamnat de două ori pentru fapte similare.

Tată a patru copii, ucraineanul locuiește împreună cu familia sa în Praga.

În fața instanței, el nu a recunoscut acuzația de furt calificat, susținând că ar fi fost vorba despre o livrare în urma unei comenzi din partea unei firme din Wals, Austria.

„Mi-a fost dată să o livrez”, a spus bărbatul. El le-a mărturisit magistraților că nu a intenționat să fure betoniera și că voia să se întoarcă acasă cu trenul.

Firma austriacă neagă orice comandă

Afirmațiile inculpatului au fost contrazise de directorul firmei respective, audiat în calitate de martor. „Nu a existat nicio comandă”, a declarat acesta în fața instanței.

Potrivit informațiilor prezentate, ucraineanul fusese angajat, la sfârșitul lunii octombrie 2025, la un subcontractor, însă și-a pierdut locul de muncă după prima zi de lucru.

Directorul companiei a precizat că nu a fost produs „niciun prejudiciu semnificativ”, întrucât vehiculul a fost recuperat și returnat firmei după confiscare.

18 luni de închisoare, parțial cu suspendare

Ucraineanul a fost prins în urma unui alt furt. Betoniera rămăsese fără combustibil, iar bărbatul a încercat să sustragă motorină de la un alt camion, în orașul bavarez Traunstein. Acolo a fost reținut de poliție și a stat timp de trei luni în arest preventiv.

Judecătorii austrieci nu au avut dubii cu privire la comiterea furtului calificat. Sentința pronunțată a fost de 18 luni de închisoare, dintre care șase luni cu executare, restul fiind suspendate condiționat.

Având în vedere că ucraineanul executase deja jumătate din pedeapsa cu închisoare și a acceptat verdictul, acesta a fost eliberat din detenție chiar în cursul zilei de luni.

